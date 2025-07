Novo bilionário: investidor tem lucro de R$ 50 bilhões após vender bitcoins parados há 14 anos

Um investidor misterioso se tornou o mais novo bilionário do mercado de criptomoedas. Na última sexta-feira, 25, a empresa Galaxy Digital informou que concluiu a venda das 80 mil unidades de bitcoin do investidor, que acumulou um lucro de mais de US$ 9 bilhões (R$ 50 bilhões, na cotação atual).

Em comunicado, a Galaxy destacou que a venda foi uma das maiores da história do mercado de criptomoedas feita por uma empresa a pedido de um cliente. Ela classificou a venda como uma das "saídas mais antigas e significativas do mercado de ativos digitais".

"A transação fez parte da estratégia mais ampla de planejamento patrimonial do investidor", disse a empresa. A Galaxy não forneceu mais informações sobre a identidade do dono das unidades de bitcoin, que segue desconhecida. O que se sabe, porém, é que ele tinha os ativos desde 2011.

O investidor deixou os ativos parados por mais de 14 anos. À época, cada unidade da criptomoeda valia menos de US$ 5. Hoje, cada unidade tem um preço de mais de US$ 118 mil. Com isso, ele conseguiu acumular um dos maiores lucros da história do mercado cripto.

Analistas estimaram os ganhos do investidor na casa dos 30.000.000%. Os ativos foram movimentados no início de julho e transferidos de uma só vez para uma carteira digital que pertence à Galaxy Digital. Semanas depois, a empresa iniciou o processo de venda.

A tecnologia blockchain permitiu a identificação da carteira de origem e de destino da operação, assim como a quantidade de bitcoins movimentados e o histórico de transferências na carteira digital. Entretanto, ela, sozinha, não dá informações suficientes para descobrir a identidade da figura.

A demora para realizar qualquer tipo de operação envolvendo as criptomoedas fez com que muitos investidores pensassem que os ativos estavam perdidos para sempre. Entretanto, tudo indica que o investidor estava apenas esperando para lucrar o máximo possível antes de precisar vender as unidades.

As vendas resultaram em um aumento repentino da oferta de bitcoin no mercado, o que contribuiu para quedas da criptomoeda ao longo da semana passada. Entretanto, analistas afirmam que o movimento não altera as condições estruturais favoráveis para o ativo nos próximos meses.

