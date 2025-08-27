Bitcoin tem dia de recuperação após quedas intensas, mas mercado mantém cautela

O bitcoin e outras criptomoedas operam em alta nesta quarta-feira, 27, em um movimento de leve recuperação após as fortes perdas observadas nos últimos dias. O movimento reforça um cenário de volatilidade para o setor, com investidores mais cautelosos enquanto monitoram o cenário macroeconômico dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 1,3% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 111.494. Já o ether tem valorização de 3,2%, cotado em US$ 4.596. O mercado de criptomoedas como um todo sobe 2%, com a Cronos liderando as altas do dia após uma disparada ainda maior na véspera.

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, afirma que o bitcoin "mantém uma postura de cautela no mercado, negociado em torno de US$ 111 mil, após dias de forte volatilidade marcada por movimentações de grandes baleias e pelo clima de incerteza global".

"O ativo permanece lateralizado entre o suporte psicológico em US$ 110 mil e a resistência técnica próxima de US$ 114 mil, cenário que limita avanços no curto prazo. Do ponto de vista técnico, o bitcoin ainda apresenta tendência de queda, mas o RSI em níveis de sobrevenda indica possibilidade de reversão e espaço para um repique caso a pressão compradora ganhe força", avalia.

Evento pode fazer o bitcoin subir

Segundo o executivo, um dos principais eventos que deve influenciar o comportamento da criptomoeda nos próximos dias é o vencimento de US$ 14 bilhões em opções envolvendo o preço do ativo na próxima sexta-feira, 29. O evento "pode ser o fator decisivo para quebrar a inércia recente e impulsionar o preço".

Em caso de um novo movimento de alta, Prado não descarta uma retomada de uma faixa de preço entre US$ 115 mil e US$ 120 mil. Combinada com um aumento de liquidez de investidores institucionais, essa valorização "teria potencial para destravar não apenas uma recuperação mais consistente do bitcoin, mas também estimular um novo ciclo de valorização nas altcoins".

As altcoins são criptomoedas alternativas ao bitcoin. Tradicionalmente, elas costumam ter altas mais intensas após movimentos de valorização do ativo. Essa tendência se repetiu nas primeiras semanas de agosto, antes da aversão a riscos dominar investidores devido às incertezas em relação ao futuro da economia dos Estados Unidos.

Prado afirma que "o ether já dá sinais desse movimento, com forte desempenho apoiado por investimentos institucionais e perspectiva de atingir patamares próximos de US$ 4,7 mil a US$ 5 mil. Esse conjunto de fatores reforça que, apesar do momento de consolidação, o mercado cripto permanece sensível a gatilhos que podem rapidamente alterar o cenário de curto prazo".

