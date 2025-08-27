Google anuncia blockchain próprio com foco em instituições financeiras

O Google revelou na última terça-feira, 26, que está desenvolvendo uma rede blockchain própria. Batizada de Google Cloud Universal Ledger (GCUL), o projeto está em fase de testes e deve ter como foco aplicações da tecnologia para instituições financeiras, prometendo ser uma rede "neutra" para o mercado.

As informações sobre o projeto foram divulgadas por Rich Widmann, líder de Estratégia para Web3 do Google Cloud, em uma publicação no LinkedIn. Os comentários foram compartilhados em meio a informações de que diversas empresas do mercado cripto pretendem lançar redes próprias.

Segundo o executivo, o blockchain pretende ter uma "escala planetária" e contará com os efeitos de rede do próprio Google, aproveitando os "bilhões de usuários" dos produtos da empresa e os parceiros institucionais que usam os serviços de Cloud e Ads.

A rede está sendo "construída para as finanças, com um banco comercial nativo em blockchain e contratos inteligentes baseados na [linguagem de programação] Python". Widmann também afirmou que a rede será "neutra" e fornecerá infraestrutura para os mercados.

O GCUL também deve contar com características próprias para projetos voltados à área de pagamentos e com "capacidades agênticas", sugerindo uma integração com agentes de inteligência artificial. A rede estaria em fase de testes em uma rede privada, sem previsão de lançamento.

"Vamos lançar mais detalhes técnicos [sobre o blockchain] nos próximos meses", prometeu o executivo. O executivo também afirmou que a CME Group, dona da Bolsa de Chicago, está entre as instituições que escolheram a rede para desenvolver projetos de tokenização.

Widmann reforçou que a GCUL deverá ser promovida ao mercado como uma rede que pode ser usada por qualquer empresa: "A Tether não usará o blockchain do Circle - e a Adyen provavelmente não usará o blockchain do Stripe. Mas qualquer instituição financeira pode construir com a GCUL."

O projeto é o avanço mais concreto do Google no mundo das criptomoedas. O Google Cloud já fornece poder computacional para diversas redes blockchain após firmar parcerias nos últimos anos, mas a empresa ainda não tinha iniciativas próprias mais avançadas envolvendo a tecnologia até o momento.

