Bitcoin está em 'faixa crítica' e pode cair para US$ 110 mil, diz especialista

Após dias de quedas intensas, o mercado de criptomoedas alterna entre uma leve recuperação e a lateralidade nesta quarta-feira, 6. O bitcoin e o ether têm desempenhos mais positivos, mas ainda estão distantes dos patamares perdidos no final de julho devido ao pessimismo crescente no mercado.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 1,8% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 115.274. O ether também sobe 1,5%, cotado em US$ 3.657. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta valorização em linha, de 1,3%, no mesmo período.

O mercado segue cauteloso e atento a possíveis novidades sobre a situação macroeconômica dos Estados Unidos, assim como a entrada em vigor das tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump. Novos sinais sobre a economia do país podem intensificar as perdas entre as criptomoedas ou abrir espaço para novas altas. O cenário, portanto, é incerto e indefinido.

Guilherme Prado, country manager da Bitget, explica que as quedas recentes refletiram uma correção após as fortes altas em julho. "Reuniões do Federal Reserve e potencial ordem executiva do presidente Donald Trump sobre criptoativos estão no radar, podendo causar volatilidade extra", aponta.

"O momento no curto prazo aponta para baixo, devido à pressão de vendas e rompimentos de tentativas acima de US$ 116 mil. O cenário imediato é de indecisão e consolidação. O índice de força relativa (RSI) está em 41,8 no intradiário, indicando viés ligeiramente vendedor, porém sem sobrevenda significativa", diz.

Para o executivo, "o bitcoin está em faixa crítica. Se cair para US$ 112 mil ou US$ 113 mil, pode testar rapidamente os US$ 111 mil ou US$ 110 mil. Caso rompa US$ 116 mil, o próximo alvo pode ser US$ 118 mil seguido de US$120 mil".

"A pressão institucional se manifesta em saídas dos ETFs, o que reforça cautela para direção de mais alta. Como consequência, o sentimento do mercado para altcoins [criptomoedas alternativas] está neutro ou ligeiramente negativo após alta volatilidade", afirma Prado.

A avaliação dele é que "o ciclo de altseason não se confirmou fortemente nos últimos dois dias. Para o movimento se consolidar, o bitcoin precisaria lateralizar acima dos suportes, fortalecendo a confiança para nova onda nos tokens de menor capitalização".

