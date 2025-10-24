Polymarket anuncia criação de criptomoeda com distribuição gratuita

A plataforma de "mercados preditivos" Polymarket confirmou nesta sexta-feira, 24, que pretende lançar uma criptomoeda própria. Batizado de POLY, o token deverá contar com um airdrop, espécie de distribuição gratuita, para a sua base de usuários e investidores.

A possibilidade de lançamento de um token próprio havia sido citada no início de outubro pelo fundador da empresa, Shayne Coplan, mas sem uma confirmação. Agora, Matthew Modabber, CMO da Polymarket, confirmou que o projeto vai ganhar uma cripto nativa.

"Poderíamos ter lançado um token quando quiséssemos, e o importante é o quão minuciosos queremos ser. Queremos que seja um token com verdadeira utilidade, longevidade e que dure para sempre. É isso que esperamos de nós mesmos, e é isso que eu acho que todos no setor esperam de nós", comentou.

Apesar de confirmar a criptomoeda, Coplan não compartilhou uma data exata para o seu lançamento. Ele ressaltou que, no momento, o foco está no lançamento do aplicativo do Polymarket nos Estados Unidos, após uma melhora do quadro regulatório para o projeto.

O executivo comentou que a estreia da criptomoeda própria no mercado deverá ocorrer apenas depois do lançamento do aplicativo no mercado norte-americano. A Polymarket congelou as suas operações no país em 2022, citando uma falta de clareza regulatória e riscos correspondentes.

Coplan também não deu mais detalhes sobre os critérios que serão usados no airdrop para definir quem poderá receber as unidades do token e quanto será distribuído. A tendência, porém, é que o projeto leve em conta dados de atividade, como volume negociado.

A confirmação do lançamento da criptomoeda ocorre semanas depois da Polymarket ter recebido um investimento de US$ 2 bilhões, avaliando o projeto em US$ 9 bilhões. Informações mais recentes indicam que uma nova rodada deverá ocorrer em breve, com um alvo de US$ 15 bilhões.

A Polymarket se define como"o maior mercado de previsões do mundo", em que os usuários podem "apostar no resultado de eventos futuros em uma ampla variedade de temas, como esportes, política e cultura pop" e "obter probabilidades precisas em tempo real dos eventos mais importantes para você".

