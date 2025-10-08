Polymarket recebe investimento de US$ 2 bilhões da dona da Bolsa de Nova York

A plataforma de apostas em blockchain Polymarket anunciou na última terça-feira, 7, que vai receber um investimento de US$ 2 bilhões (R$ 10,69 bilhões, na cotação atual) da Intercontinental Exchange (ICE), a dona da Bolsa de Nova York. O acordo dará ao projeto um valor de mercado de US$ 9 bilhões.

Antes do acordo, a Polymarket já havia realizado duas rodadas de investimento, uma em 2024 e outra no início de 2025. No ano passado, o projeto atraiu US$ 55 milhões, com um valor de mercado de US$ 350 milhões. Já no início do ano, a rodada foi de US$ 150 milhões, com um valor de US$ 1,2 bilhão.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga

Shayne Coplan, CEO da Polymarket, disse que a ICE vai realizar um "investimento estratégico" que é um "passo importante para trazer os mercados preditivos para o mainstream financeiro". "Além disso, é um passo monumental para DeFi [Finanças Descentralizadas]".

Ele afirmou ainda que a ICE está "totalmente empenhada em utilizar seus ativos, incluindo a NYSE, para inaugurar uma nova era financeira de tokenização" no mercado. A ideia é que a empresa distribua os dados e projeções na Polymarket para "milhares de instituições financeiras ao redor do mundo".

O que é a Polymarket?

A Polymarket se define como"o maior mercado de previsões do mundo", em que os usuários podem "apostar no resultado de eventos futuros em uma ampla variedade de temas, como esportes, política e cultura pop" e "obter probabilidades precisas em tempo real dos eventos mais importantes para você".

O projeto usa a tecnologia blockchain para orquestrar os pagamentos das apostas e os valores de cada aposta. Com a tecnologia, também permite que qualquer usuário crie possíveis eventos para receberem apostas, com a probabilidade respectiva.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

As chances da aposta se concretizar são convertidas em um valor, no caso em centavos. Por exemplo, se os usuários da plataforma veem 90% de chance de que um evento ocorra, a aquisição da cota de aposta correspondente custará 90 centavos de dólar. Se o evento ocorrer, o usuário recebe 10 centavos por conta.

A Polymarket ganhou popularidade principalmente durante as eleições presidenciais dos EUA em 2024, com usuários apostando nas probabilidades de diversos eventos ocorrerem. Desde então, a plataforma reúne milhares de usuários e já movimenta bilhões mensalmente.

A origem da Polymarket

Ao comemorar o investimento, Coplan também deu mais detalhes sobre a origem da Polymarket e ressaltou que o projeto é um "trabalho em andamento, mas estamos honrados por termos causado o impacto que causamos até agora".

"Passamos de um projeto pequeno para a criação de uma nova categoria do mercado, vendo nossa visão se tornar realidade. A história da origem da Polymarket é engraçada porque é um caso raro em que o sonho é idêntico à forma como as coisas se concretizaram", comentou Coplan.

Ele disse ainda que "no início da pandemia, eu literalmente não tinha nada a perder: 21 anos, ficando sem dinheiro, 2,5 anos desde que larguei os estudos e nada para mostrar. Mas eu sabia que estávamos entrando em uma era em que as maneiras de encontrar a verdade seriam mais importantes do que nunca, e a Polymarket poderia desempenhar um papel crucial nisso".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok