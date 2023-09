PayPal lança ferramenta para facilitar pagamentos com criptomoedas

O PayPal anunciou na última segunda-feira, 11, uma nova iniciativa voltada para o mercado cripto. Agora, a empresa lançou o "PayPal On and Off Ramps", uma ferramenta que tem como objetivo facilitar os pagamentos usando criptomoedas em diferentes serviços ligados ao mundo da Web3.

De acordo com a gigante de pagamentos digitais, a iniciativa é voltada para carteiras digitais, marketplaces de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e aplicativos descentralizados (dApps) e busca simplificar as opções de compra e venda para clientes nos Estados Unidos.

Com a ferramenta, "os comerciantes da Web3 podem aumentar sua base de usuários conectando-se à experiência de pagamentos rápida e contínua do PayPal, na qual milhões de pessoas confiam, ao mesmo tempo em que aproveitam controles de segurança robustos e ferramentas para gerenciamento de fraudes, estornos e disputas".

A empresa já havia lançado uma versão mais limitada da ferramenta, o PayPal On Ramps, que facilitava apenas a compra de criptomoedas em carteiras digitais. Agora, a ideia é facilitar também a conversão de criptomoedas para dólar e usar o valor em compras.

PayPal e criptoativos

Nas últimas semanas, o PayPal lançou diversos projetos ligados ao mundo dos criptoativos. O de maior destaque é o PayPal USD, uma stablecoin própria pareada ao dólar norte-americano que é respaldada por depósitos em dólares, títulos de curto prazo do Tesouro e equivalentes de caixa semelhantes.

Com ela, será possível fazer transferências para outras carteiras, pagamentos entre pessoas e compras de fundos. Também será possível converter qualquer uma das criptomoedas atualmente oferecidas pelo PayPal aos seus clientes pela stablecoin, e vice-versa.

Pouco depois, a empresa lançou também uma plataforma para a negociação de ativos digitais, que deve permitir a negociação de criptomoedas como o recém-lançado PYUSD e o bitcoin diretamente da conta PayPal. Com a novidade, será possível comprar, vender e guardar criptomoedas na carteira da empresa.

Até o momento, porém, o PayPal USD tem enfrentado um mercado desafiador, com dados apontando uma baixa adesão por usuários. Em 28 de agosto, cerca de 90% de todas as unidades emitidas da stablecoin ainda estavam paradas, indicando um baixo uso pelos clientes da empresa.

