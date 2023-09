Fundos de criptomoedas registram quarta semana consecutiva de saídas

Os fluxos de saída de produtos de investimento em criptomoedas na semana de 3 a 9 de setembro totalizaram US$ 59,3 milhões, elevando a atual sequência negativa para US$ 249 milhões em quatro semanas consecutivas.

O bitcoin registrou a maior parte das movimentações na semana passada, com suas saídas de US$ 68,9 milhões compensadas por entradas em produtos vendidos de bitcoin no valor de US$ 15,2 milhões e de US$ 0,7 milhão em fundos de XRP.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

De acordo com a CoinShares, a insegurança regulatória e a incerteza nos mercados financeiros é a culpada pela sequência negativa:

"Acreditamos que as preocupações contínuas com a regulamentação dos criptoativos e a recente força do dólar são as razões mais prováveis para isso. Os volumes de negociação também caíram significativamente, em 73% em comparação com a semana anterior, somando apenas US$ 754 milhões na semana."

A semana passada também pôs fim à recente corrida favorável à Solana (SOL). Depois de nove semanas de fluxos positivos, totalizando US$ 14,1 milhões, o que levou a CoinShares a sugerir que ela era "a altcoin mais amada pelos investidores", a Solana registrou fluxos de saída de US$ 1,1 milhão.

O ether também sofreu saídas durante a semana passada. Com US$ 4,8 milhões ficou em um distante segundo lugar, atrás do bitcoin. Com seus fluxos de saída acumulados no ano totalizando agora US$ 108 milhões, a CoinShares rotulou-o como o "ativo digital menos amado entre os investidores de ETPs [produtos negociados em bolsa] este ano."

Geograficamente, apenas o Brasil registrou entradas, com modestos US$ 100 mil. A Alemanha, o Canadá e os Estados Unidos lideraram as movimentações com US$ 20 milhões, US$ 17,6 milhões e US$ 12,3 milhões em saídas, respectivamente.

A Suíça e a Suécia também registraram saídas significativas, com a primeira subtraindo US$ 7,4 milhões em fundos e a segunda, outros US$ 2,3 milhões.

Os analistas estão prevendo uma continuação da tendência de queda atual do bitcoin. Alguns especialistas até mesmo esperam que a maior criptomoeda do mercado chegue a US$ 20.000. Esse sentimento negativo pode contribuir para mais saídas no curto prazo, já que a atual fuga de quatro semanas parece indicar que é improvável que as altcoins perturbem o equilíbrio dos fluxos de uma forma ou de outra.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok