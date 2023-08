'Compromisso com a inovação': depois de stablecoin, PayPal lança plataforma de criptomoedas

Depois de anunciar o lançamento de sua própria criptomoeda, o PayPal USD, a gigante dos pagamentos também contará com uma plataforma para a negociação de ativos digitais, segundo informações do CoinInsider.

Os termos e condições para os usuários do PayPal foi atualizado para abranger o “Cryptocurrencies Hub”, ou “Polo de Criptomoedas” em português. O novo serviço deve permitir a negociação de criptomoedas como o recém-lançado PYUSD e o bitcoin diretamente da conta PayPal.

Com a novidade, será possível comprar, vender e guardar criptomoedas na carteira do PayPal. Além disso, os usuários poderão pagar por bens e serviços com cripto.

Compromisso com a inovação

A plataforma é um passo além depois do lançamento da PYUSD, stablecoin do PayPal pareada com o dólar norte-americano. Nela, será possível converter dinheiro ou cripto em PYUSD.

“Qualquer saldo em seu polo de criptomoedas representa sua propriedade do valor de cada criptoativo mostrado. Você não manterá os próprios criptoativos em seu saldo”, disse um comunicado.

No entanto, a funcionalidade não estará disponível para todos os usuários por enquanto. A eligibilidade, segundo o PayPal, depende do saldo da conta, informações de identificação e a localização. Usuários do Havaí, por exemplo, não terão acesso.

“Você só pode usar seu polo de criptomoedas como parte de sua conta de saldo acessando-o por meio de sua conta pessoal do PayPal. Se você é um residente do Havaí, não permitiremos que você estabeleça um hub de criptomoedas neste momento”, disse o comunicado.

De acordo com o CEO do PayPal no lançamento da PYUSD, o compromisso da empresa é com a inovação e o crescimento dos pagamentos digitais.

"Nosso compromisso com a inovação e a conformidade responsáveis e nosso histórico de entrega de novas experiências aos nossos clientes fornecem a base necessária para contribuir com o crescimento dos pagamentos digitais por meio do PayPal USD", disse Dan Schulman.