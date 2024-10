Pacote de estímulos da China frustra mercado e puxa bitcoin para baixo

O mercado se decepcionou nesta terça-feira, 8, com a falta de anúncios pelo governo da China sobre seu possível pacote de estímulos para a economia do país. A expectativa de investidores era que as autoridades chinesas confirmariam uma injeção bilionária de capital, o que não ocorreu, prejudicando o bitcoin e outros ativos.

No final de setembro, a imprensa começou a divulgar um plano da China que envolveria uma injeção de US$ 142 bilhões na economia do país como forma de reaquecê-la. A novidade animou investidores em todo o mundo, se refletindo também em um movimento de alta das criptomoedas.

A relação pode parecer estranha, já que a China proíbe desde 2021 a compra e venda de bitcoin e outras criptos no país. Entretanto, estudos mostram que períodos de injeção de liquidez na economia chinesa costumam respingar positivamente no mercado cripto, com uma parte do capital gerado indo para esse mercado.

A expectativa dos investidores era de que o governo chinês iria confirmar e dar mais detalhes sobre o plano nesta terça-feira. Porém, a Comissão de Reformas e Desenvolvimento Nacional do país não trouxe planos, detalhes ou um indicativo de que o governo tem pressa para por o estímulo em prática.

O resultado foi uma decepção generalizada no mercado, resultando em movimentos de queda em diversos grupos de ativos. O mais prejudicado até o momento são as ações de empresas chinesas, que tiveram fortes valorizações anteriormente e devolveram parte dos ganhos conquistados antes do anúncio. E o mercado de criptomoedas também foi afetado.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O bitcoin chegou a acumular uma queda maior, mas no momento tem uma perda de 0,3% considerando a variação nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko. Mas outros ativos digitais caem ainda mais: a Solana e o XRP acumulam quedas de 2%, enquanto o ether desvalorizou mais de 1%.

Fim da alta?

Isso não significa, porém, que esse movimento não pode ser revertido. O plano de estímulos da China ainda não está totalmente descartado e, se for confirmado pelo governo, devolveria o otimismo e apetite dos investidores, voltando a beneficiar as criptomoedas. Fontes do governo afirmam que o plano pode ser anunciado até o fim do ano.

Ao mesmo tempo, o mercado se concentra cada vez mais nos anúncios sobre o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, cujo futuro deverá ter um impacto maior no mercado e determinar possíveis novas altas ou quedas do bitcoin, outras criptomoedas e ativos de risco como um todo.