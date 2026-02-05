Butão vende US$ 22 milhões em bitcoin após queda expressiva

O Butão vendeu mais US$ 22 milhões em bitcoin minerado por meio de sua operação estatal de mineração, em um movimento que ocorre em meio à queda dos preços de criptoativos e a condições mais desafiadoras para a mineração.

Dados da plataforma de análise on-chain Arkham mostram que o Butão transferiu 184 BTC, avaliados em US$ 14 milhões, de sua reserva nacional na quarta-feira, somando-se a outra transferência de 100,8 BTC, no valor de US$ 8,3 milhões, realizada na sexta-feira anterior.

Segundo a Arkham, os US$ 22,3 milhões em transferências foram enviados para o market maker cripto QCP Capital. A movimentação de ativos para market makers costuma sinalizar uma venda, já que essas entidades ajudam a converter os ativos em mercados líquidos.

O país do sul da Ásia acumulou cerca de US$ 765 milhões em bitcoin desde o lançamento de suas operações de mineração em 2019, impulsionadas principalmente por energia hidrelétrica, observou a Arkham.

No entanto, a plataforma destacou que o custo para minerar 1 bitcoin praticamente dobrou desde o halving de 2024 e que o Butão agora minera muito menos BTC do que em 2023, quando produziu cerca de 8.2 mil BTC.

As reservas de bitcoin do Butão caíram de um pico de 13.295 BTC em outubro de 2024 para 5.700 BTC atualmente.

Dados do site Bitcoin Treasuries mostram que o Butão caiu para a sétima colocação entre os países com maiores reservas de bitcoin, atrás de Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia, El Salvador e Emirados Árabes Unidos.

Embora o motivo exato das vendas não esteja claro, a Arkham observou que o Butão vende periodicamente bitcoin em lotes de cerca de US$ 50 milhões, sendo que o período mais recente de vendas intensas ocorreu entre meados e o fim de setembro de 2025.

O Cointelegraph entrou em contato com a Druk Holding and Investments, a entidade estatal por trás da estratégia de bitcoin do Butão, mas não obteve resposta imediata.

Bitcoin caiu 42% desde máxima histórica

A redução das reservas de bitcoin do Butão ocorre enquanto o bitcoin acumula uma queda de 42,8% em relação à sua máxima histórica de US$ 126.080, registrada em outubro passado, recuando para abaixo de US$ 72 mil. O sentimento do mercado nos últimos três meses afundou para níveis vistos em meados de 2022.

O bitcoin vem recuando em meio a shutdowns do governo dos EUA, às contínuas ameaças de guerra e tarifas do presidente Donald Trump e ao impasse em torno da legislação de estrutura de mercado cripto em Washington.

Embora a liquidez global esteja próxima de máximas históricas, investidores continuam migrando de ativos de risco para refúgios seguros, como ouro e prata, diante da incerteza macroeconômica mais ampla.

Narrativas recentes em torno do bitcoin também têm sido influenciadas por riscos associados à computação quântica para o modelo de segurança da rede e pela queda do hashrate do bitcoin abaixo de 1 zetahash por segundo, à medida que mais mineradores desligam máquinas que se tornaram pouco lucrativas.