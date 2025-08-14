Os 4 catalisadores de alta das criptomoedas que ainda não foram precificados, segundo executivo

O mercado de criptomoedas segue em uma trajetória de alta, com o bitcoin batendo um novo recorde e o ether rondando uma máxima histórica. Mas Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise, afirma que o mercado ainda não precificou alguns eventos que farão esses ativos subirem ainda mais.

Em um relatório divulgado na última quarta-feira, 13, Hougan disse que "há muitos motivos para ficar animado com cripto agora. A regulação está se movendo em uma direção positiva, as stablecoins estão decolando, compras por empresas estão disparando".

"As instituições estão lentamente adicionando as criptomoedas aos seus portfólios por meio dos ETFs e a Ethereum recuperou a sua atratividade, injetando uma energia muito necessária no mercado para outras criptomoedas", comenta o executivo. Segundo Hougan, todos esses elementos estão quase inteiramente precificados no mercado.

Nesse sentido, ele avalia que esses desdobramentos já serviram como catalisadores importantes de valorização. Mas o executivo acredita que o mercado ainda não está dando a devido atenção, e precificação, a quatro eventos que deverão ter um impacto relevante para o setor.

Os quatro catalisadores de alta

O primeiro fator apontado por Hougan é a possibilidade de novos países começarem a comprar bitcoin ainda neste ano. O movimento foi iniciado pelos Estados Unidos, e agora novos países estão cogitando criar reservas estratégicas da criptomoeda ou ganhar exposição a elas por meio do bitcoin.

O segundo seria uma trajetória mais intensa que o esperado de cortes de juros nos Estados Unidos, em especial devido a uma pressão do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O movimento pode gerar uma intervenção política que, na prática, tende a beneficiar o bitcoin.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Já o terceiro evento seria uma redução contínua da volatilidade do bitcoin graças à adoção institucional e aos seus ETFs. Quanto menos volátil o ativo for, maior tende a ser a adoção por investidores institucionais, criando um círculo virtuoso benéfico para a criptomoeda.

O último fator seria uma tendência de retomada dos chamados ICOs, ofertas públicas iniciais de criptomoedas, graças a uma mudança de postura da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Com uma regulação mais favorável, o mercado pode ter em breve uma onda de lançamentos de ativos digitais.

"O mercado não sobe graças às notícias boas. Ele sobe graças às notícias boas que não foram precificadas. Eu acho que o mercado em geral ainda está subvalorizando a escala do ciclo de alta que está ocorrendo nas criptomoedas. Mas eu também acho que ele não está considerando catalisadores específicos que vão se desenrolar nos próximos meses e anos", afirma Hougan.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok