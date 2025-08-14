Fusaka: próxima atualização da Ethereum prevista para novembro pode atrasar

A próxima grande atualização da Ethereum já tem nome: Fusaka. O conjunto de mudanças no blockchain está previsto para ser implementado em novembro deste ano, poucos meses após a conclusão da atualização Pectra, uma das mais importantes da rede até o momento. Entretanto, o projeto pode acabar atrasando.

O alerta foi compartilhado recentemente por Matthew Keil, um dos desenvolvedores envolvidos na atualização. Ele afirmou que o cronograma para a implementação das mudanças é apertado e que há chances reais que as mudanças concretas com a atualização sejam concretizadas apenas no início de 2026.

Keil solicitou que os desenvolvedores da Ethereum aprovem uma proposta de atrasar a data limite para o fechamento de todas as atualizações e início dos testes. Ele disse, porém, que o adiamento ainda viabilizaria a implementação da Fusaka em novembro de 2025, como previsto.

A proposta de Keil já ganhou o apoio de diversos desenvolvedores importantes para a continuidade do blockchain. O temor é que a atualização não tenha os testes adequados e que os desenvolvedores acabem se sobrecarregando no processo, abrindo margem para problemas futuros.

Desafio da escalabilidade

A Fusaka tem como foco um dos principais problemas atuais da Ethereum: a escalabilidade. A expectativa é que a atualização aprofunde os ganhos de escalabilidade trazidos pelo conjunto anterior de mudanças implementado em maio, a Pectra. Um dos aspectos centrais é a melhoria da disponibilidade de dados.

Segundo os responsáveis pela atualização, as mudanças não apenas permitiriam uma escalabilidade maior para o blockchain como também aumentarão a sua velocidade e reduzirão as taxas pagas atualmente por usuários. A expectativa é que isso torne a rede mais competitiva em relação a projetos que já contam com essas características.

Analistas ressaltam que a Pectra tem conseguido cumprir com parte desses objetivos, sendo apontada como um dos principais fatores por trás da disparada recente do ether. Entretanto, ainda há mais trabalho a ser feito para a Ethereum recupere a sua competitividade no mercado.

Até o momento, a Fusaka ainda não possui uma data oficial de lançamento, mas a previsão não foi alterada, com implementação agendada para novembro. Os atrasos podem impactar negativamente investidores e reverter um cenário positivo para o blockchain.

