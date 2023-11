Oportunidade de ETF de bitcoin nos EUA é ‘muito maior que capital’, diz relatório da Coinbase

Gigantes do mercado financeiro como a BlackRock possuem solicitações de ETF de bitcoin à vista sob análise da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Se aprovado, o ETF pode trazer muito mais do que dinheiro para o setor, de acordo com os analistas da Coinbase em um relatório.

Os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista ainda são inéditos nos Estados Unidos. De acordo com relatórios anteriores da NYDIG e CryptoQuant, uma aprovação da SEC pode trazer cerca de US$ 30 bilhões para o setor e elevar sua capitalização em US$ 1 trilhão.

No entanto, um novo relatório da Coinbase pontuou que o ganho não será apenas financeiro. Os ETFs de bitcoin à vista podem estabelecer as bases para um mercado cripto mais regulado, com maior inclusão e gerar um crescimento significativo na demanda.

“A oportunidade é potencialmente muito maior do que apenas permitir que novo capital acesse o mercado cripto. Os ETFs irão aliviar as restrições para grandes gestores de dinheiro e instituições comprarem e manterem bitcoin, o que melhorará a liquidez e a descoberta de preços para todos os participantes do mercado, " escreveu David Duong, chefe de pesquisa institucional da Coinbase.

Bitcoin no centro dos holofotes

A solicitação de ETF por parte de gigantes do mercado financeiro “trouxe atenção para o bitcoin em um momento oportuno”, segundo o relatório. O bitcoin já subiu mais de 120% em 2023.

“O mundo tem menos alternativas de porto-seguro em meio a um cenário de crescentes tensões geopolíticas e crescente disfunção econômica”, diz o documento. Os investimentos de “safe heaven” ou porto-seguro atuam como uma proteção contra a inflação e crises econômicas.

“O mercado de títulos do Tesouro dos EUA foi abalado e o setor bancário dos EUA permanece altamente vulnerável”, o que torna o bitcoin ainda mais atraente rumo a 2024 como uma “alternativa ao sistema financeiro tradicional”, acrescentou o relatório.

O relatório diz que um ETF da maior criptomoeda do mundo em uma grande economia como os EUA pode adicionar bilhões ao mercado e “abrir as portas para novos produtos” e classes de investidores, como consultores registrados, fundos de aposentadoria e instituições que antes não conseguiam acessar a classe de ativos digitais.

