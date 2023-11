Criptomoedas são 2º investimento mais popular na França, revela pesquisa

As criptomoedas são a segunda classe de ativos de investimento mais popular entre a população francesa adulta, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que foi publicada pelo principal regulador financeiro da França, a Autoridade dos Mercados Financeiros, em 13 de novembro.

De acordo com a pesquisa, 9,4% da população francesa detém criptoativos. O número é apenas um pouco menor do que o total de franceses que detêm a classe mais popular produto de investimento, os fundos imobiliários (10,7%). Outros 2,8% dos entrevistados possuem tokens não fungíveis.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Novos investidores

A pesquisa também identificou um grupo de "novos investidores". São aqueles que investiram pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020. Os novos investidores são principalmente homens (64%) e são significativamente mais jovens do que os investidores tradicionais, com uma idade média de 36 anos contra 51 anos. Nessa categoria, 54% possuem criptoativos.

Os autores da pesquisa também observaram que os novos investidores individuais têm um "nível relativamente baixo de conhecimento financeiro", principalmente aqueles que fazem parte do grupo mais jovem, de 18 a 24 anos.

Eles estavam mais propensos a dar respostas incorretas sobre os princípios básicos de estratégias de investimento do que os investidores tradicionais.

A pesquisa foi realizada com 1.056 entrevistados no outono de 2023. Foram realizadas 40 entrevistas aprofundadas sobre as necessidades e motivações dos investidores ao elegerem os produtos de investimento de sua preferência.

A França está buscando ativamente um papel de liderança na economia digital e nas inovações tecnológicas na Europa. Em setembro, o grupo local de telecomunicações Iliad fez um investimento de 100 milhões de euros (US$ 106 milhões) para financiar a criação de um "laboratório de excelência" dedicado à pesquisa de inteligência artificial em Paris. Este mês, o primeiro Instituto de Criptoativos do gênero foi inaugurado em um distrito comercial de Paris.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok