O que esperar das principais criptomoedas em 2025

Por Gracy Chen*

O mercado de criptomoedas continua a evoluir de maneira dinâmica e promissora, com o bitcoin, ether e diversas altcoins mostrando grandes potencialidades de crescimento nos próximos meses. As expectativas para 2025 são otimistas, com projeções de valorização consideráveis, impulsionadas por fatores como a adoção institucional, avanços tecnológicos e o fortalecimento de ecossistemas descentralizados.

Neste contexto, analisamos as principais criptomoedas e suas previsões de preço, destacando as tendências que devem marcar a trajetória do mercado, desde os grandes protagonistas até as altcoins emergentes com potencial de valorização expressiva.

Bitcoin (BTC)

Espera-se que tenha uma trajetória de crescimento significativa, podendo atingir entre US$ 180.000 e US$ 200.000. Essa previsão é apoiada pela crescente adoção institucional, clareza regulatória e a percepção de segurança do bitcoin entre os investidores.

Ethereum (ETH)

Prevê-se que ela atinja entre US$ 6.000 e US$ 7.000, impulsionado por seu papel no DeFi, contratos inteligentes e o valor crescente de tokens e aplicativos baseados no Ethereum, incluindo a integração de IA e títulos tokenizados.

Altcoins

A Solana (SOL) deve se destacar com previsões em torno de US$ 500 a US$ 750, atribuídas ao seu alto desempenho e ecossistema crescente, especialmente nos espaços DeFi e NFT. Outras altcoins, como a Sui, têm potencial para ultrapassar US$ 10, indicando uma temporada mais ampla de altcoins em que projetos de nicho ou de alta utilidade poderão ter um crescimento significativo.

No entanto, é de se esperar uma correção no meio do ano com as altcoins podendo enfrentar quedas mais acentuadas do que o bitcoin ou o ether antes de se recuperarem para novos máximos.

Quanto a perspectiva sobre o preço do bitcoin em 2025, traço alguns cenários com perspectivas de curto, médio e longo prazo que podem contribuir para uma melhor otimização do mercado.

Curto prazo (próximos 3 a 6 meses): As recentes flutuações de preço do bitcoin têm sido significativas, atingindo uma alta histórica de US$ 108.000 em dezembro, o que também pode levar a alguns recuos. Essa volatilidade é atribuída principalmente à realização de lucros pelos detentores de longo prazo e às reações do mercado à dinâmica política, especialmente ao impacto da reeleição de Donald Trump que é vista como “favorável às criptomoedas”.

No entanto, no curto prazo, espera-se que o preço do bitcoin continue flutuando. Embora o recente aumento tenha provocado alguma pressão de venda, o mercado está cheio de expectativas em relação aos ambientes regulatórios mais amigáveis que o novo governo americano pode trazer. Os analistas acreditam que, embora possa haver uma correção de curto prazo, a tendência geral ainda é de alta e espera-se que avance até a marca de US$ 110.000.

Médio prazo (6 meses a 2 anos): Nos próximos anos, a tendência do bitcoin poderá ser influenciada pelos seguintes fatores:

● Ambientes regulatórios: Espera-se que seja nomeado um presidente da SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que apoie a criptomoeda e que possa lançar uma reserva estratégica nacional de bitcoin. Isso aumentará a confiança dos investidores institucionais.

● Dinâmica do mercado: O lançamento de ETFs de bitcoin e o influxo de mais investimentos corporativos podem continuar a apoiar a demanda do mercado. Algumas previsões sugerem que o bitcoin pode chegar a US$ 200.000 até 2025.

Longo prazo (mais de 2 anos): Neste cenário, o preço do bitcoin pode ser impulsionado pelos seguintes fatores:

● Adoção global: À medida que mais instituições e países começarem a adotar o bitcoin, espera-se que seu valor aumente gradualmente.

● Avanços tecnológicos: As melhorias e soluções de escalabilidade na tecnologia blockchain podem aumentar a praticidade e a atratividade do bitcoin.

● Maturidade do mercado: À medida que o mercado amadurece, a volatilidade do bitcoin pode diminuir, levando a um crescimento mais estável.

*Gracy Chen é CEO da Bitget, onde supervisiona o crescimento e a expansão dos mercados globais, a estratégia, a execução, os negócios e o desenvolvimento corporativo da companhia.

