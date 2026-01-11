Bitcoin pode chegar a US$ 2,9 milhões até 2050, diz VanEck

O bitcoin pode atingir US$ 2,9 milhões até 2050 quando passar a ser uma moeda de liquidação para o comércio internacional e doméstico e começar a integrar mais reservas de bancos centrais, preveem analistas da gestora de ativos VanEck.

A meta de preço de US$ 2,9 milhões pressupõe uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15% e o bitcoin liquidando de 5% a 10% do comércio internacional global e 5% do comércio doméstico até 2050, segundo Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, e Patrick Bush, analista sênior de investimentos.

A expansão da liquidez global e a desvalorização monetária seriam os principais motores da alta do preço do bitcoin, disseram eles em uma nota na quinta-feira: “O bitcoin não é uma aposta tática neste arcabouço; ele funciona como uma proteção de longo prazo contra resultados adversos de regimes monetários.”

“Embora a ação de preço no curto prazo continue sendo uma função dos ciclos de liquidez global e da alavancagem, a criação de valor no longo prazo será impulsionada pela convergência do bitcoin com as deficiências estruturais do sistema de dívida soberana.”

Sigel e Bush estimaram que os bancos centrais poderiam manter 2,5% de seus ativos em bitcoin, enquanto um preço de US$ 2,9 milhões implicaria que o bitcoin representaria 1,66% dos ativos financeiros globais.

O preço de US$ 2,9 milhões foi o cenário-base da VanEck, enquanto um cenário pessimista prevê um CAGR de 2% até US$ 130.000 e um cenário otimista um CAGR de 20% até US$ 52,4 milhões.

O bitcoin já vem sendo usado no comércio global, especialmente em países sancionados como a Venezuela, Irã e Rússia, mas viu pouca adoção entre países do G7.

Bitcoin superaria algumas das principais moedas atuais

Dados da SWIFT, a maior rede internacional de pagamentos, mostram que o dólar americano respondeu por 47,8% do comércio internacional até setembro de 2025, seguido pelo euro e pela libra esterlina, com 22,8% e 7,4%, respectivamente.

Se o bitcoin conquistasse uma fatia de 5%–10% no modelo da VanEck, ele seria tão amplamente utilizado quanto a libra esterlina é hoje para liquidação de comércio internacional.

O CAGR de 15% que a VanEck assume é inferior ao CAGR de 25% que a VanEck utilizou em dezembro de 2024, quando estimou que uma reserva de bitcoin dos EUA de 1 milhão de moedas poderia reduzir a dívida da América em 35% até 2049.

