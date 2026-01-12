Cripto e impunidade: o mito da “terra sem lei”

Criptomoedas ainda carregam o estigma de serem usadas apenas para crimes? Como funciona a lavagem de dinheiro na blockchain e por que a transparência dessa tecnologia torna o rastreio possível? E até que ponto os dados reais sobre crimes com cripto podem surpreender, mostrando um cenário muito melhor do que muitos imaginam?

Para responder a essas questões, recebemos Caio Motta, Arquiteto de Soluções para América Latina e Caribe na Chainalysis, uma das principais empresas de investigação on-chain do mundo. No episódio, Motta explica como autoridades já congelaram bilhões em ativos digitais, desmonta o mito da impunidade e traz números atualizados sobre a situação dos crimes com criptomoedas. Assista ao vídeo.

