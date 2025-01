2025 será o ano mais lucrativo do ciclo de alta das criptomoedas?

As projeções dos analistas para o mercado cripto podem variar bastante, mas todos concordam em um ponto: 2025 será um ano de grandes transformações. E é aí que a coisa fica realmente interessante.

Mesmo com tantas incertezas no horizonte, a realidade é que os ativos digitais deixaram de ser só uma opção de investimento para se tornarem fenômenos econômicos e tecnológicos com impacto no mundo todo.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

As mudanças me deixam otimista para 2025. Acredito que teremos mais valorização do bitcoin e a tão esperada altseason, tornando esse o momento mais lucrativo da temporada. No entanto, as coisas podem não acontecer da mesma forma que nos bull markets anteriores.

No último ciclo de alta (2020/2021), tivemos fortes ondas de valorizações explosivas, o surgimento de muitas novas tecnologias e segmentos altamente destacados, como o metaverso e os NFTs, em uma temporada impressionante de ralis.

Desta vez, acho que veremos o bitcoin chegando na casa dos US$ 150 mil e altcoins com excelente desempenho, mas minha expectativa é um pouco mais realista. Não acredito que o bitcoin alcance os US$ 250 mil como muitos estão prevendo, até porque, vale lembrar, a moeda já se multiplicou quase sete vezes desde o seu fundo de preço nessa temporada.

Pode ser que o atual ciclo de alta se estenda até os meses de agosto e setembro, mas devemos sempre acompanhar com muita cautela os desdobramentos macroeconômicos e geopolíticos, analisar os dados on-chain, os fundamentos dos projetos e o sentimento do mercado.

O que dizem os grandes players sobre 2025

Com base nesses indicadores, dois gigantes do mercado cripto, as gestoras Fidelity e Pantera Capital, recentemente lançaram suas análises e previsões.

Na visão da Fidelity, 2025 será o ano em que mais estados-nação, bancos centrais e fundos soberanos vão buscar posições estratégicas em bitcoin, nos modelos de Butão e El Salvador, que já vêm tendo resultados expressivos. Na tabela abaixo, a gestora lista os governos, a quantidade de bitcoins que detêm e os valores correspondentes em dólar.

As perspectivas também são animadoras em termos de adoção institucional.

A aprovação e o lançamento dos ETFs de bitcoin à vista, em janeiro de 2024, geraram uma alta demanda por exposição ao bitcoin, abrindo caminho para o acesso, pelos investidores institucionais e não apenas de varejo, a um instrumento regulado e familiar.

Os ETFs spot da moeda foram os lançamentos mais bem-sucedidos da história dos fundos negociados em bolsa, refletindo uma demanda reprimida dos institucionais. Os produtos acabam de completar um ano no mercado, com o acúmulo de US$ 106,82 bilhões em ativos líquidos totais, segundo dados da SoSoValue.

A tendência deve acelerar ao longo de 2025, prevê a Fidelity, acrescentando que hoje fundos de hedge, de pensão e bancos estão entre os mais de mil investidores institucionais de criptomoedas.

A Pantera Capital também projeta que os ETFs de bitcoin à vista devem continuar a crescer em distribuição e aposta no surgimento de versões desses produtos para outros projetos, como a Solana. “Alocadores institucionais e entidades soberanas estão nos procurando, pois não podem mais ignorar os ativos digitais”, diz a gestora em sua publicação sobre tendências para 2025.

Ela acrescenta mais dois aspectos-chave que devem estimular a indústria este ano:

O governo eleito dos EUA pode mudar o paradigma da indústria cripto ao trabalhar para trazer mais clareza regulatória aos investidores e inovadores em potencial.

Os fundamentos serão os responsáveis por impulsionar os preços. “Fundamentos, medidos pela atividade on-chain e inovações, como agentes de IA e DePIN, estão melhorando em tempo real”, complementa a gestora — DePIN é a sigla para Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas, um conceito que usa a tecnologia blockchain para desenvolver e manter infraestruturas do mundo real.

Em que fase do ciclo estamos?

A Pantera Capital também apresentou a sua visão sobre o momento atual do ciclo de alta.

O gráfico acima “Participação de mercado das altcoins vs. Capitalização total do mercado cripto” mostra a dinâmica dos ciclos de alta dividida em duas fases: a primeira, na qual o bitcoin lidera os ganhos, e a segunda, momento em que as altcoins ficam no centro das atenções.

A ilustração sugere que o mercado está embarcando nessa segunda fase, quando as criptos alternativas ao bitcoin tomam a dianteira nas valorizações.

Na tabela a seguir, observamos que na fase 2, considerando os dois ciclos anteriores, a participação das altcoins no crescimento da capitalização de mercado foi de 65% e 55%, respectivamente.

Agora, o que fazer para surfar o ciclo com sucesso? Algumas recomendações:

Acompanhar de perto as narrativasFique atento às tendências que vão ganhando tração no mercado, como novas tecnologias, parcerias ou casos de uso que podem impactar os preços dos ativos. Monitore fontes confiáveis de informação, e participe de comunidades e fóruns de discussão. Além disso, use ferramentas de análise de sentimento para entender a percepção do mercado e identificar oportunidades de compra e venda.

Trabalhar o seu emocional

Tenha uma estratégia bem definida com metas claras de preço e limites de perdas, e evite ficar olhando o preço a toda hora. Lembre-se de que quedas acentuadas são normais mesmo em ciclos de alta e, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, revise os fundamentos do ativo para ver se continuam fortes.

Entender quando e como realizar lucro

É importante definir estratégias claras de saída para realizar lucros, senão você pode se deixar levar pelo calor do momento. Uma maneira de ter bons resultados é vender em etapas, de forma escalonada. Isso ajuda a garantir lucros enquanto ainda mantém uma parte do investimento para potenciais ganhos futuros. Aproveite para diversificar o seu portfólio reinvestindo em outros ativos, seja do mercado cripto, ações ou imóveis, por exemplo.

Acima de tudo, estude o mercado, os projetos e as tecnologias, porque o conhecimento vai livrar você de muitas das armadilhas. Eu garanto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok