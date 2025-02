'Nunca venda o seu bitcoin', diz bilionário após queda da criptomoeda com 'tarifaço' de Trump

O bilionário Michael Saylor voltou a defender o bitcoin no último domingo, 2, mesmo após a forte queda do ativo e de outras criptomoedas depois do anúncio de Donald Trump de imposição de taxas ao Canadá, México e China. Atualmente, Saylor é presidente do conselho da MicroStrategy, a maior detentora institucional da moeda digital.

Saylor falou brevemente sobre o ativo em uma publicação curta no X, antigo Twitter. Entretanto, ele foi categórico na sua recomendação: "Nunca venda os seus bitcoins". O comentário foi publicado enquanto a criptomoeda registrava uma queda de mais de 5%, enquanto o resto do mercado desvalorizava ainda mais.

Apesar da nova defesa do ativo por Saylor, o mercado acabou sendo surpreendendo nesta segunda-feira, 3, pelo anúncio de que a MicroStrategy encerrou a sua sequência de 12 semanas de compras da criptomoeda, não realizando nenhuma nova aquisição na semana passada e sem venda de ações para reunir recursos para novas compras.

Por outro lado, Saylor confirmou em uma outra publicação no X de que a empresa também não vendeu nenhuma unidade de bitcoin. Atualmente, ela soma 471 mil unidades do ativo, adquiridas por US$ 30,4 bilhões e com um preço médio por unidade de US$ 64,5 mil, com um lucro de mais de US$ 10 bilhões.

Ao todo, a MicroStrategy já gastou mais de US$ 30,4 bilhões com as compras de bitcoin, iniciadas em 2020. A estratégia de adquirir o ativo e usá-lo como uma reserva de valor transformou a empresa de software na maior detentora institucional da criptomoeda.

Considerando todas as compras até o momento, a empresa possui cerca de 2,2% de todas as unidades da criptomoeda existentes no mercado. E a MicroStrategy já sinalizou que pretende continuar com as compras nos próximos meses, como parte de um plano para gastar US$ 42 bilhões com as compras.

Já Saylor é um dos mais famosos "bilionários do bitcoin". De acordo com a Forbes, ele possui uma fortuna avaliada em US$ 8,5 bilhões, sendo que os seus investimentos em criptomoedas são apontados como o grande fator por trás da disparada da sua fortuna ao longo do ano de 2024.

Saylor foi CEO da MicroStrategy e foi o responsável por implementar a estratégia da empresa. Ao mesmo tempo, ele se tornou um dos mais famosos defensores da criptomoeda, participando de eventos e entrevistas em que tem defendido o potencial do ativo como um "ouro digital".