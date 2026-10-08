As contas que campanha de Lula faz para virar o jogo sobre Flávio Bolsonaro

A estratégia da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno passa por duas frentes: reduzir a desvantagem do petista em relação a Flávio Bolsonaro nos estados do Sul e do Sudeste e ampliar sua vantagem onde venceu no primeiro turno, especialmente no Nordeste, em estados em que governadores e senadores aliados saíram fortalecidos das urnas.

O núcleo da campanha de Lula, que agora incorporou lideranças envolvidas em campanhas estaduais vitoriosas, como o ex-ministro da Educação Camilo Santana, um dos principais articuladores da reeleição de Elmano de Freitas no Ceará ainda no primeiro turno, também tem buscado contato com jovens lideranças progressistas com grande número de seguidores, influenciadores e artistas para reforçar a mobilização de base, sobretudo no Sudeste.

Uso de políticos influenciadores

Na categoria dos eleitos com grande número de seguidores, estão os deputados federais Ana Elisa (PT-MG), com 2,9 milhões de seguidores no Instagram; Jones Manoel (PSOL-PE), com 2,2 milhões; Guilherme Cortez (PSOL-SP), com 809 mil; e André Janones (Rede-MG), com 3 milhões.

"Há um consenso na campanha do presidente Lula de que a comunicação digital precisa melhorar bastante e ser mais efetiva para a gente conseguir trazer, em particular, a juventude e as mulheres e reverter a queda de votos que o presidente teve em algumas regiões do Brasil, como no Sudeste brasileiro", disse Jones Manoel após reunião com a coordenação da campanha de Lula em Brasília, nesta quarta-feira.

Reduzir abstenção no Nordeste, já baixa

A ideia de que é preciso convencer eleitores que não foram votar, embora abraçada oficialmente pela campanha e pelo próprio presidente Lula, que tem pedido, em vídeos, que seus apoiadores convençam as pessoas a irem às urnas, é vista com certa desconfiança por aliados do Nordeste. Isso porque a região registrou os menores índices de abstenção do país.

Nesta eleição, a porcentagem de eleitores que não votaram no primeiro turno no Brasil chegou a 21,08%, o maior índice desde 1998, mas ainda assim muito próxima dos 20,59% registrados no primeiro turno de 2022. O menor índice de ausentes em eleições presidenciais desde a implementação da urna eletrônica foi em 2006, com 16,75%.

A distribuição da abstenção em 2026 varia por estado e é significativamente maior em regiões em que Lula perdeu e que elegeram candidatos de direita. Lideram a lista Mato Grosso do Sul (23,87%), Rio de Janeiro (23,32%), Minas Gerais (22,81%), São Paulo (22,54%) e Mato Grosso (22,20%). Em todos esses estados, Lula perdeu por ampla margem.

Os estados com os menores índices de abstenção foram Ceará (15,52%), Roraima (17,12%), Piauí (17,15%), Sergipe (17,30%) e Paraíba (17,38%). Desses, Lula perdeu apenas em Roraima (71,06% a 22,06%).

Nesta semana, os governadores reeleitos da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do Piauí, Rafael Fonteles (PT); e os senadores eleitos pelo Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) se comprometeram a ampliar as margens de vantagem de Lula nesses estados.

A Bahia é considerada um estado-chave na estratégia porque ali Lula perdeu cerca de 200 mil votos entre a eleição de 2022 e a deste ano. O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa, senador eleito no Estado, vê como factível reduzir a abstenção no Estado, de 19,97%, e também de reverter votos que foram para Flávio Bolsonaro no Estado.

"O que é mais forte para as pessoas decidirem o voto é saber quem elas não querem que ganhe. É uma eleição muito de rejeição. Quem tiver a rejeição mais alta perde a eleição. Muitas vezes, o cara (na Bahia) está votando no Flávio porque recebeu o papel do deputado, de um vereador. No segundo turno não tem mais essa colinha, o eleitor passa a ter uma relação exclusiva com o candidato. Aí é mais fácil o confronto, o olho no olho", afirma.

Em Pernambuco, onde Lula tem 63,45% dos votos válidos, Marília Arraes tem buscado prefeitos e aliados para ampliar a votação de Lula no segundo turno em pelo menos 400 mil votos. O estado teve abstenção de 18,17%, dois pontos abaixo da média nacional, mas ainda três pontos acima do registrado no Ceará.

Jones Manoel, que também foi eleito no estado, diz que criou um grupo de mobilização junto a outras candidaturas progressistas para reduzir a abstenção em cidades em que Lula tem maior potencial de votos.

"Estamos tocando um ataque de comunicação digital específico para aumentar a votação do presidente Lula em cidades que o a gente sabe que o potencial de votos era maior, mas que a abstenção foi alta por uma série de motivos, como filas longas. Uma das estratégias é incentivar as pessoas a irem votar. Já tem resolução do TSE que diz que transporte para votação pode ser feito com ônibus escolar, por exemplo", diz ele.

No Piauí, apesar de Lula ter aumentado o número de votos que recebeu em relação a 2022 (foram em 5,7 mil a mais), o governador afirma que há margem para ampliar a vantagem.

"A meta é bater 80% no Piauí. Lula recebeu 71% dos votos válidos no primeiro turno, mas no segundo turno em 2022 foram 77%. O objetivo é recuperar esses três pontos e aumentar mais três. Faremos isso reforçando a campanha de rua e a comunicação nas redes. Eu defendo mais participação nas redes, demonstrando as entregas para cada canto do Brasil. Tem muita coisa que o presidente fez e que o povo às vezes não sabe exatamente o que foi feito. Principalmente o que ainda vai ser feito em cada canto do Brasil", disse Fonteles.

Sudeste diversifica estratégias

Enquanto aliados tentam ampliar a vantagem de Lula no Nordeste, a campanha também busca reduzir a abstenção no Sudeste, mas com o enfoque em classes e grupos que tendem a ser mais favoráveis a Lula.

Outro tipo de movimento no Sudeste, onde o desafio é reduzir a dianteira de Flávio Bolsonaro, é buscar influenciadores, artistas e empresários que não sejam identificados necessariamente com o partido ou com a esquerda para não apenas declarar apoio a Lula, mas também associar sua candidatura a pautas de apelo mais amplo, como o fim da escala 6x1.

Desde o primeiro turno, artistas como Ludmilla, Iza, Marina Sena e Baco Exu do Blues declararam apoio ao presidente.