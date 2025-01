MicroStrategy anuncia compra de US$ 1 bilhão em bitcoin e supera 470 mil unidades

A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 27, que realizou uma nova compra de bitcoins. De acordo com um comunicado da empresa, foram adquiridas 10.107 unidades da criptomoeda por um preço total de US$ 1,1 bilhão, com a compra ocorrendo entre os dias 21 e 26 de janeiro.

Com a nova compra, a empresa soma agora 471.107 unidades do ativo, avaliadas em cerca de US$ 46 bilhões, considerando a cotação atual da criptomoeda. O preço médio por unidade adquirida foi de US$ 105.596, elevando a média total por cada aquisição para US$ 64.511.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Ao todo, a MicroStrategy já gastou mais de US$ 30,4 bilhões com as compras de bitcoin, iniciadas em 2020. A estratégia de adquirir o ativo e usá-lo como uma reserva de valor transformou a empresa de software na maior detentora institucional da criptomoeda.

Considerando todas as compras até o momento, a empresa possui cerca de 2,2% de todas as unidades da criptomoeda existentes no mercado. E a MicroStrategy já sinalizou que pretende continuar com as compras nos próximos meses, como parte de um plano para gastar US$ 42 bilhões com as compras.

As aquisições têm ajudado a manter uma pressão de compra em torno do bitcoin. A nova compra anunciada nesta segunda-feira foi a 12ª semanal consecutiva, com a sequência começando após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Apenas nos últimos meses, a MicroStrategy adquiriu cerca de US$ 20 bilhões em bitcoins, consolidando a estratégia de compras. O movimento também tem ajudado a companhia a atrair investidores, tanto com foco em especulações em torno da empresa quanto os interessados em uma exposição indireta na criptomoeda.

Na última terça-feira, 21, a empresa também anunciou uma compra de US$ 1,1 bilhão em bitcoins, mas obtendo 11 mil unidades da criptomoeda. Considerando a diferença entre o valor das unidades e os gastos com as compras, a MicroStrategy acumula um lucro de US$ 16 bilhões com a operação.