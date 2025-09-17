Nubank vai testar integração de 'dólar digital' com cartão de crédito, diz Campos Neto

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, revelou nesta quarta-feira, 17, que o Nubank estuda uma integração de criptomoedas pareadas ao dólar a cartões de crédito para a realização de pagamentos. Atualmente na posição de vice-chairman do banco digital, o executivo destacou o potencial desses ativos, conhecidos como stablecoins, e a importância da tecnologia blockchain.

Campos Neto falou sobre o tema durante sua participação no Meridian 2025, evento organizado pela Fundação Stellar. Nele, o ex-presidente do BC disse que o sucesso de empresas no futuro do sistema financeiro passa por dois caminhos de inovação e adoção de novas tecnologias.

O primeiro, afirma, seria a criação de um ecossistema "em que você gera um custo marginal alto para as pessoas que não estarão nele", incentivando a sua adoção. No caso do sistema financeiro, ele avalia que isso envolve uma combinação de serviços, produtos e usos potenciais para os usuários.

"Quem fizer isso vai ser o vencedor na corrida. Eu ainda acho que o ecossistema é o que as pessoas estarão procurando, mas isso não vai ser feito por empresas de tecnologia. O Nubank, o Mercado Livre, estão tentando criar um ecossistema em que as pessoas podem ter uma boa experiência, ter acesso a vários produtos e funcionalidades, e aí cria um custo alto para quem não está lá", comentou.

O segundo caminho de sucesso para o setor é "ser claramente superior em inteligência artificial". "Isso também vai conseguir atrair as pessoas, já que você vai realizar serviços com IA que consegue escalar, servindo muitas pessoas com um custo baixo".

Para Campos Neto, a tecnologia blockchain "atua nessas duas estratégias". "Blockchain vai ter um papel muito importante de unir o mundo digital com o sistema bancário tradicional. Hoje, o primeiro problema citado por todos os bancos centrais é o grande crescimento do setor de ativos digitais, e como consegue ter esse crescimento sem gerar uma desintermediação do crédito".

"O principal problema é achar uma solução em que o banco pode tomar um depósito na forma de um token e consegue realizar uma operação de crédito em cima disso", explicou.

A hora das stablecoins?

Já em relação às stablecoins, Campos Neto destacou que as criptomoedas pareadas a outros ativos têm tido um crescimento ainda maior em mercados emergentes.

O executivo do Nubank atribui esse fato a uma combinação de fatores: o acesso facilitado que esses ativos dão ao dólar, um crescimento maior em economias com moedas não conversíveis e um medo de perseguição política em países mais instáveis. A grande questão, afirma, é determinar se as stablecoins serão um instrumento transacional ou uma proteção de valor.

"O que os dados mostram é que as pessoas não estão comprando para transacionar, estão comprando como uma reserva de valor. E é preciso entender porque isso está acontecendo. Acho que está mudando um pouco, mas precisamos entender isso", diz.

Para Campos Neto, o futuro envolverá uma união entre as stablecoins e o setor bancário tradicional. No caso do Nubank, o banco digital pretende começar testes de uso de stablecoins em cartões de crédito para pagamentos. A ideia, afirma, é desenvolver a solução visando uma integração futura com os serviços bancários oferecidos.

Ele ressaltou que as stablecoins também têm um caráter geopolítico relevante já que a maior parte delas é pareada ao dólar. A garantia de paridade entre esses ativos e o dólar gerou uma "demanda natural por títulos do Tesouro dos EUA". "O governo atual entende melhor isso, e aí gera um alto estímulo pelo uso de stablecoins".

"Outros países criaram regulações que atrasam o sistema, então as stablecoins em dólar dominam o setor. Começamos a ver os europeus ficando bem nervosos com isso, e acho que vamos em breve ver os europeus estimulando stablecoins de euro. E acho que estamos tão avançados no uso de dólar, que vai demorar até diminuir isso", afirma.

