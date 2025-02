Nova queda do bitcoin é "recuo tático", mas tendência ainda é de alta, diz CEO da Binance

Richard Teng, CEO da Binance, afirmou nesta terça-feira, 25, que a forte queda recente do bitcoin e de outras criptomoedas é um "recuo tático", mas não uma reversão do atual ciclo de alta no setor. Para o líder da maior exchange do mercado, a tendência ainda é de alta dos criptoativos.

Desde a noite da última segunda-feira, 24, o bitcoin caiu mais 7% e opera agora abaixo dos US$ 90 mil pela primeira vez desde novembro. Outros ativos, como o ether, a Solana e o XRP, tiveram quedas ainda maiores, na casa dos dois dígitos. O mercado como um todo teve mais de US$ 1,5 bilhão em liquidações.

Mas, segundo Teng "as criptomoedas já estiveram nessa situação antes e se recuperaram, ficando ainda mais fortes". "A história mostra que os mercados de cripto reagem às mudanças macroeconômicas de forma muito semelhante aos ativos tradicionais, mas também se recuperam com notável resiliência".

Ele relembra que, em 2022, o bitcoin chegou a cair abaixo dos US$ 20 mil após o Federal Reserve iniciar um ciclo de alta de juros, mas o ativo "se recuperou quando as condições se estabilizaram". A partir desse paralelo, Teng avalia que "o que testemunhamos agora é outro recuo tático de curto prazo, mas não um declínio estrutural".

"Os movimentos de preços muitas vezes ofuscam o que está acontecendo abaixo da superfície, mas os principais impulsionadores do crescimento das criptomoedas permanecem firmemente intactos. O interesse institucional continua aumentando. Os fluxos de ETFs continuam fortes e novos pedidos são apresentados regularmente", pontua.

Na visão do CEO da Binance, "os ciclos de mercado vêm e vão, mas os indicadores fundamentais da força de cripto estão ficando mais fortes. É importante notar que a pausa do Fed [nos cortes de juros] é temporária. A recente queda decorre em grande parte do fato do Fed ter sinalizado uma abordagem cautelosa aos cortes nas taxas".

"Embora um corte em março pareça menos provável agora, é crucial lembrar que a política monetária é orientada por dados. Se a inflação cair ou o mercado de trabalho enfraquecer, o Fed poderá mudar rapidamente a sua posição. Os mercados estão se adaptando às expectativas, mas isso não é algo permanente – é uma recalibragem", defende.

Teng destacou que "é verdade que as retrações do mercado podem ser perturbadoras. Mas também são momentos em que investidores experientes se posicionam para a próxima alta. As criptomoedas amadureceram e se tornaram uma classe de ativos integrada às finanças globais. A sua capacidade de recuperação de quedas foi comprovada".

