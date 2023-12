Nova criptomoeda meme Bonk dispara mais de 300% em 30 dias e supera Pepe

O Bonk, uma criptomoeda meme com tema de cachorro criada no blockchain Solana, tornou-se a terceira maior memecoin por capitalização de mercado, ultrapassando o Pepe, que foi um fenômeno no mercado no primeiro semestre de 2023, na última sexta-feira, 8.

O recente crescimento do preço do Bonk – que registrou uma valorização de 370% nos últimos 30 dias – fez com que a sua capitalização de mercado crescesse para US$ 762 milhões. Já a atual capitalização de mercado do Pepe é de US$ 675 milhões, de acordo com dados da CoinGecko.

Nos últimos 30 dias, a BONK cresceu de US$ 0,0000028 para US$ 0,000012, à medida que os investidores entraram em uma nova onda de interesse no ecossistema da Solana. O rápido aumento de preço do ativo também superou o desempenho de outras criptomoedas memes de cachorros melhor posicionadas, como Shiba Inu e Dogecoin.

Os dois ativos registraram ganhos de 20% e 35% no mesmo período, respectivamente. No momento, o Bonk ocupa o posto de terceira maior memecoin do mercado, ainda atrás do Dogecoin e da Shiba Inu –respectivamente a maior e a segunda maior – que têm capitalizações de mercado de US$ 6 bilhões e US$ 14,4 bilhões.

Valorização do Bonk

A valorização do Bonk pode ser atribuída a vários fatores, incluindo o fato de estar listada em corretoras de criptomoedas centralizadas, como a KuCoin. Além disso, os dados de negociações de futuros mostram um aumento considerável nos contratos em aberto nos últimos 30 dias, o que significa que os investidores estão comprando e vendendo grandes volumes de derivativos do Bonk, contribuindo para aumentar a volatilidade do preço do token.

Lançado em 29 de dezembro de 2022, o ativo acumulou ganhos consideráveis de 3.766% na primeira semana de negociação, apesar das condições desfavoráveis do mercado de baixa naquele momento. A partir de 5 de janeiro, o Bonk começou a declinar e seu preço pairou em níveis próximos às mínimas recordes durante a maior parte do ano.

No entanto, em 21 de outubro de 2023, o Bonk começou a mostrar sinais de recuperação e empreendeu uma alta vertiginosa. A partir desse momento, ele valorizou 6.215%, tornando-se a criptomoeda meme de média capitalização com o melhor desempenho dos últimos três meses.

