Criptomoedas voltam a cair com cautela antes de 1º reunião do Fomc de Kevin Warsh

A maioria das criptomoedas opera em queda nesta quarta-feira, 17, com os investidores cautelosos antes da primeira reunião de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos sob o comando de Kevin Warsh.

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Espera-se que Warsh seja menos rigoroso do que seu predecessor, Jerome Powell, mas o cenário econômico de inflação bem acima da meta não dá muita margem para uma política monetária expansionista.

Assim, o mercado espera que o Fomc mantenha dos juros dos EUA no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano. O maior foco de atenção ficará com o que Warsh dirá sobre a trajetória inflacionária na sua primeira coletiva de imprensa pós-Fomc desde que se tornou presidente do Federal Reserve (Fed).

Às 10h49 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 1,9%, a US$ 1.767, enquanto o bitcoin tem queda de 1,3%, a US$ 65.258.

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma entrada líquida de capital de US$ 9,6 milhões, engatando dois pregões consecutivos de saldo positivo.

O maior alvo dos depósitos líquidos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 17,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 2%, a US$ 1,20. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 0,5%, a US$ 610,30; a solana registra perdas de 2,1%, a US$ 72,65; e a TRX, da blockchain Tron, avança 1%, a US$ 0,32.

Grande sensação de 2026 com um desempenho positivo que desafia o mau humor geral do setor cripto, a HYPE, da Hyperliquid, recua 4,9%, a US$ 72,11 após bater sua máxima histórica nos US$ 76,70 no dia anterior.

Criptos se descolam das bolsas

Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para a América Latina, diz que a ação mais recente dos preços das criptomoedas evidencia uma diferença entre os ativos tradicionais e os criptoativos.

Enquanto as ações continuam atraindo capital, bitcoin e ether seguem em consolidação e sob pressão, apesar da queda do petróleo, da estabilidade dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (treasuries) e da redução das preocupações geopolíticas.

“Os fluxos dos ETFs, os rendimentos dos treasuries e as sinalizações do Fed continuam sendo os principais indicadores a serem acompanhados pelos investidores para avaliar se o mercado de criptomoedas passará a participar de forma mais ampla da atual alta dos mercados”, avalia.

Uniswap dispara

Entre os destaques de criptomoedas que destoam do todo, o token UNI, da plataforma descentralizada de compra e venda de criptoativos Uniswap, dispara 9%, a US$ 3,31.

A alta vem depois que um relatório do banco Standard Chartered estabeleceu um preço-alvo de US$ 100 para a criptomoeda até 2030, o que representaria uma alta de 2.921% sobre o patamar atual.

Os analistas afirmam que o setor financeiro tradicional deveria considerar a Uniswap mais como uma infraestrutura de mercado e menos como uma corretora descentralizada voltada aos investidores do varejo.

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