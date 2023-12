Clientes retiram mais de R$ 1 bilhão de corretora de criptomoedas após ataque hacker

Os investidores de criptomoedas têm sacado seus ativos da exchange HTX, a antiga Huobi, após uma exploração ocorrida em 22 de novembro que fez com que a exchange interrompesse a prestação de serviços em sua plataforma e perdesse US$ 30 milhões dos ativos de seus clientes.

Entre 25 de novembro – o dia em que a HTX retomou os serviços de negociação, depósitos e retiradas – e 10 de dezembro, a exchange registrou cerca de US$ 258 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual) em saques líquidos, de acordo com dados da DefiLlama.

Os dados da DefiLlama mostram que as reservas da HTX compreendem 32,3% de bitcoin e 31,8% de Tron. O TRX é a moeda nativa da rede blockchain de mesmo nome, que foi lançada pelo bilionário Justin Sun em 2017. Sun também o atual proprietário da HTX.

No momento da publicação deste artigo, a HTX é a 16ª maior corretora de criptomoedas por volume de negociação diário, com um total de US$ 1,6 bilhão em volume de negociação nas últimas 24 horas, de acordo com os dados da plataforma CoinMarketCap.

Após a restauração dos serviços da HTX em 25 de novembro, Sun prometeu a todos os usuários afetados que eles seriam totalmente ressarcidospelas perdas da exchange com o ataque e disse que uma investigação sobre o caso estava em andamento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Ataques contra empresas de Justin Sun

Nos últimos dois meses, a HTX e outras entidades ligadas à Sun, como a corretora de criptomoedas Poloniex e a ponte Eco Chain (HECO), foram hackeadas quatro vezes. A primeira invasão da HTX ocorreu menos de duas semanas após a empresa ter mudado sua marca de Huobi para HTX. Um invasor desconhecido roubou quase US$ 8 milhões em criptomoedas em 24 de setembro de 2023.

A maior das explorações foi a da exchange Poloniex. Cerca de US$ 100 milhões foram drenados em 10 de novembro, supostamente devido a um comprometimento de chave privada. A ponte HECO Chain da HTX – uma ferramenta projetada para mover ativos digitais entre a HTX e redes blockchain – também sofreu um ataque em 22 de novembro. Os hackers violaram a HECO e desviaram pelo menos US$ 86,6 milhões para endereços suspeitos.

Enquanto isso, novembro foi o mês que registrou o maior número de incidentes de segurança envolvendo criptomoedas em 2023. Hackers e outros agentes mal-intencionados drenaaram US$ 363 milhões em ativos digitais.

O Cointelegraph entrou em contato com a HTX para comentar os saques recentes, mas não recebeu uma resposta imediata.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok