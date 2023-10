Criptomoeda que subiu 250% em 2023 ainda pode disparar 10.600% até 2030, aponta relatório

A VanEck, gestora de ativos americana, divulgou um relatório recente em que projeta uma alta de até 10.600% para a sol, criptomoeda nativa da rede blockchain Solana. Atualmente, a sol já é a sétima do mundo em valor de mercado e subiu mais de 250% desde o início de 2023.

Os especialistas da VanEck classificaram o projeto Solana como “infinitamente fascinante”. A gestora também é uma das que está na fila de aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA.

Alta de até 10.600%

“Nesta nota, modelamos um cenário em que Solana é o primeiro blockchain a hospedar um aplicativo que integra mais de 100 milhões de usuários”, diz o documento. “Vemos um caminho confiável para receitas de US$ 8 bilhões para detentores de tokens sol até 2030”, acrescentaram os especialistas da VanEck.

De acordo com as projeções do documento, o cenário base para a sol é de uma cotação de US$ 334,70 até 2030. Caso ocorra um mercado de baixa, no entanto, a criptomoeda pode ser cotada a US$ 9,81.

Por outro lado, o cenário mais otimista previsto pelos especialistas da VanEck, em caso de mercado de alta, aponta uma cotação de US$ 3.211,28 para a sol até 2030. Isso representaria uma alta de cerca de 10.600%.

“Até 2030, nossos cenários de avaliação de Solana projetam um preço sol variando de US$ 9,81 em baixa a US$ 3.211,28 em alta, ancorado por diversas participações de mercado e estimativas de receita em setores-chave”, disse o relatório.

Por que a sol vai disparar 10.600%?

A sol já subiu mais de 250% desde o início de 2023 e é uma das criptomoedas que mais se destaca este ano. Em setembro, ela fez parte da recomendação mensal da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual. Na época, a cripto ainda acumulava alta de “apenas” 131% no acumulado do ano.

No momento, a sol é cotada a US$ 34,73, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar das altas expressivas em 2023, a criptomoeda ainda está em queda de 86,61% de sua máxima histórica de US$ 260,06 em novembro de 2021.

“Solana é um projeto infinitamente fascinante que está comprometido em melhorar a experiência do usuário, indo além do que é possível em um blockchain. Como resultado, ele oferece ao berço os recursos certos que oferecem a melhor oportunidade de desenvolver o próximo aplicativo matador”, afirmou o relatório da VanEck.

A sol foi eleita a “mais amada entre investidores” por um estudo da CoinShares em setembro deste ano. Na mesma época, a gigante dos pagamentos Visa anunciou que iria usar o blockchain da Solana para pagar comerciantes em criptomoedas.

“Além disso, a equipe Solana são titãs do espaço cujo pensamento não consensual nasceu no blockchain mais capaz que existe. À medida que continuam a inovar, a sua filosofia de experimentação e otimismo infundiu um pequeno mas criativo ecossistema de aplicações focadas no consumidor. Mais importante ainda, a comunidade de Solana tem uma identidade forte que lhe permitiu permanecer resiliente apesar dos imensos reveses que teriam destruído muitos outros ecossistemas blockchain”, acrescentou o relatório da VanEck.

