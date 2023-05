Após lucros milionários, investidores começam a se desfazer de posições em PEPE

Recentemente a PEPE, criptomoeda-meme em homenagem a um sapo, ganhou fama entre investidores por apresentar uma valorização surpreendente. No entanto, grandes investidores já se desfazem de suas posições, seja no lucro ou no prejuízo.

Atualmente, a PEPE é cotada a US$ 0,000001544, com alta de mais de 381% desde o início do ano, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda inspirada no meme de sapo se tornou a 67º maior do mundo, com valor de mercado em US$ 600 milhões.

Dados do blockchain mostram que um investidor que havia comprado 1,33 trilhão de PEPE no dia 13 de maio, vendeu todas as suas moedas no domingo. Na operação, ele teve prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil.

Investidores se desfazem de PEPE

Anteriormente, segundo o Lookonchain, o mesmo investidor havia lucrado R$ 11 milhões com a mesma criptomoeda-meme. O lucro milionário foi possível com a compra de 2,24 trilhões de PEPE por 26 ETH. O investidor depois conseguiu vender as mesmas criptomoedas por 1.219 ETH, ou R$ 11 milhões segundo o Índice de Preço do Ethereum.

Outro grande investidor também se desfez de suas unidades de PEPE. Dados do Spot on Chain mostram que no último final de semana, o endereço “paperworldorder.eth” vendeu 3,1 trilhões de unidades de PEPE. O investidor conseguiu um lucro de cerca de R$ 9,7 milhões com as criptomoedas, que havia comprado entre os dias 17 e 18 de abril. No entanto, ele ainda manteve 600 bilhões de PEPE em sua carteira.

Grandes investidores de PEPE vendendo suas posições podem sinalizar que o frenesi do mercado com a criptomoeda-meme pode estar próximo do fim. O projeto, inspirado em um meme, não teve seus criadores revelados e faz com que especialistas acendam um alerta para o cuidado necessário antes de investir neste universo.

