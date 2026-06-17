Bitcoin recua: preço 'não conseguiu entregar' e pode ter volatilidade alta em dia de Fed

Nesta quarta-feira, 17, o preço do bitcoin recua enquanto o mercado acumula expectativas pela reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), responsável por definir a política monetária do Federal Reserve e a taxa de juros dos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.714, com queda de 2,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar de ainda acumular alta de 5% nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo cai mais de 16% no último mês.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

"Os movimentos mais recentes sugerem que os investidores continuam confortáveis em manter exposição a ativos de risco, enquanto monitoram a inflação e as expectativas para os juros antes da decisão do Federal Reserve hoje. Os ativos digitais registraram queda nas últimas horas, com o bitcoin voltando a ser negociado abaixo de US$ 65 mil. O movimento reflete uma postura mais cautelosa dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve hoje", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

Análise do bitcoin

"O mercado seguiu o movimento de rejeição em US$ 67 mil. No dia anterior tentou voltar à região, foi rejeitado de novo no call wall e agora perdeu os US$ 65 mil, o que acende o primeiro sinal de alerta para os compradores", disse Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault Capital.

Uma "call wall" é um conceito do mercado de derivativos que representa o preço de exercício com a maior concentração de opções de compra, também chamadas de "calls", em aberto. Ela atua como uma forte zona de resistência técnica, pois os formadores de mercado fazem hedge vendendo o ativo à medida que o preço se aproxima.

Camargos mencionou ainda suas análises anteriores, em que havia colocado como gatilho de melhora no curto prazo um fechamento semanal acima de US$ 65 mil. Segundo ele, tal fechamento é "exatamente o que o preço não conseguiu entregar" e "a perda do nível devolve a leitura para o lado vendedor no curtíssimo prazo".

"Abaixo de US$ 65 mil, os níveis de baixo voltam ao radar. A perda de US$ 64.2 mil abre espaço para o cluster de US$ 62 mil, e a perda de US$ 62 mil reabre o caminho para US$60 mil, o 'put wall', com US$ 59.726 e US$ 54 mil caso esse piso ceda. US$ 64.2 mil é o nível chave imediato: enquanto o preço ficar abaixo dele, o viés de curto prazo segue pressionado", disse Marco Aurélio de Camargos.

No mercado de derivativos, um "put wall" é um nível de preço onde há uma concentração maciça de opções de venda, também chamadas de "puts", em aberto. Ele atua como um forte suporte técnico, pois os formadores de mercado que venderam essas opções precisam se proteger comprando o ativo subjacente para evitar perdas se o preço cair.

Expectativa pela decisão do Fed e impactos

"Não é esperado que haja alteração nas taxas de juros, o que significa que os mercados estarão atentos à declaração de política monetária, às projeções econômicas e à coletiva de imprensa pós-reunião em busca de sinais. A ação mais recente dos preços evidencia uma diferença entre os ativos tradicionais e os digitais", disse Gil Herrera.

"Enquanto as ações continuam atraindo capital, bitcoin e ether seguem em consolidação e sob pressão, apesar da queda do petróleo, da estabilidade dos rendimentos dos Treasuries e da redução das preocupações geopolíticas. Os fluxos dos ETFs, os rendimentos dos Treasuries e as sinalizações do Federal Reserve continuam sendo os principais indicadores a serem acompanhados pelos investidores para avaliar se o mercado de criptomoedas passará a participar de forma mais ampla da atual alta dos mercados", concluiu.

Primeira decisão e coletiva de Kevin Warsh no Fed

Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault Capital, destacou a importância da reunião de hoje do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Isso porque se trata da primeira decisão monetária de Kevin Warsh como presidente da autarquia desde que assumiu o cargo. O novo presidente do Federal Reserve possui diversos investimentos em criptoativos.

O contexto macroeconômico atual, segundo Camargos, é de cautela. "A inflação voltou quente esse tempo todo, o mercado vinha precificando inflação alta e juros altos, e a guerra, que era o impulsionador direto de dois vetores no mercado, foi nominalmente encerrada. Isso cria uma situação nova: sem o catalisador da guerra empurrando petróleo e inflação, o mercado precisa reaprender qual é a dinâmica real de preço aos olhos do novo Fed, sem a muleta geopolítica que dominou a narrativa por meses".

Com a primeira decisão monetária de Kevin Warsh no Fed, "a leitura começa a se resolver", disse Camargos. "Conhecemos a postura de Kevin Warsh no papel, mais 'hawkish', mas a interpretação prática do momento atual vem agora, e essa incerteza deixa o mercado desconfortável, sem saber quais são os próximos passos da política monetária".

Previsão para o bitcoin

Segundo Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault Capital, a decisão monetária do Fed prevista para esta quarta-feira, 17, será decisiva para os rumos do bitcoin:

"Um tom mais duro que o esperado pressiona os ativos de risco e valida a perda de US$ 65 mil. Um tom mais ameno do que o mercado teme pode dar fôlego ao repique e recolocar US$ 65 mil em jogo. O que define a sessão é objetivo. Se os compradores quiserem dominar a semana, o BTC precisa obrigatoriamente reconquistar e se manter acima de US$ 65 mil, disse.

"Enquanto isso não acontece, US$ 64.2 mil é o nível que segura ou abre a porta para baixo. Cautela com a coletiva e paciência para ver a reação do preço ao tom de Warsh, porque é a primeira vez que o mercado vai ler esse Fed na prática, e a volatilidade tende a ser alta nos dois sentidos", concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok