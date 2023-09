No aguardo por reunião do Fed, bitcoin e outras criptomoedas apresentam ganhos

Nesta segunda-feira, 18, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana no verde. Com valor de mercado acima de US$ 1 trilhão, o setor movimentou nas últimas 24 horas cerca de US$ 23,5 bilhões, de acordo com dados do CoinMarketCap. Os investidores aguardam por notícias favoráveis sobre a próxima reunião do Fed, banco central norte-americano.

O bitcoin é cotado a US$ 27.269 no momento, com alta de 2,55% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu 7,68%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.657, subindo 1,57% nas últimas 24 horas. Há poucos dias, a principal atualização da rede, a “The Merge”, completou um ano de implementação.

Entre os 20 maiores criptoativos por valor de mercado, duas criptomoedas se destacam. Solana e Chainlink sobem 4,48% e 8,85% nas últimas 24 horas, respectivamente.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana, Chainlink e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Reunião do Fed

A reunião, agendada para a próxima quarta-feira, 20, é o momento em que o Fed anuncia a sua decisão sobre a política monetária dos Estados Unidos. O aumento na taxa de juros do país é um dos principais fatores que impulsionam o preço das criptomoedas para baixo. Isso porque a medida colabora para a diminuição do apetite ao risco do investidor. Por isso, quando o Fed opta por manter a taxa de juros ou realizar aumentos mais brandos, geralmente os mercados de risco como ações e criptomoedas enxergam com bons olhos.

“A decisão da taxa em si não deve surpreender, já que 99% das apostas do mercado são de manutenção dos juros no patamar atual de 5,25% a 5,50%, mesmo com os dados de inflação do último mês tendo desagradado”, comentou Tiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

“Caso os juros se mantenham, o que deve mexer com o mercado é o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed. O chairman da autoridade monetária tem sido pouco flexível em seus últimos discursos, e deve apontar a necessidade de manter os juros altos por mais tempo para lidar com a inflação fora da meta nos EUA, principalmente após os últimos dados de CPI e de novas vagas de emprego”, acrescentou.

O discurso de Jerome Powell pode ajudar no movimento de alta do bitcoin, segundo Tiago na nota diária da gestora sobre o mercado de criptoativos.

“Como de costume, o evento deve trazer alguma volatilidade ao mercado cripto, onde os investidores tendem a reagir a alterações na conjuntura macroeconômica, principalmente devido às implicações que os juros tem na liquidez do mercado. Com uma volatilidade em baixa e o bitcoin testando os maiores níveis de preço dos últimos 30 dias, é possível o discurso de Powell ajude na direção dos preços”, concluiu o analista.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana, Chainlink e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok