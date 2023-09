Executivo do Google diz que mercado cripto está "focado demais" nos preços dos ativos

A indústria de criptomoedas está focada demais no preço dos ativos atualmente, em vez de se concentrar em desenvolver soluções baseadas em contratos inteligentes para resolver problemas comerciais do mundo real, de acordo com o líder de Web3 do Google Cloud.

Em uma entrevista ao Cointelegraph, James Tromans enfatizou a necessidade de que as empresas do setor se concentrem mais na lógica de negócios dos contratos inteligentes do que na dinâmica de oferta e demanda dos tokens.

"Quais são os problemas do mundo dos negócios que você deseja que sejam resolvidos? Quando você está executando um contrato inteligente para priorizar alguma lógica de negócios, para resolver um problema de negócios, você está usando um token, mas o token não é a solução; é o problema de negócios que deve estar em primeiro lugar", argumentou.

"Portanto, eu gostaria que nos afastássemos de toda essa conversa sobre tokens e a especulação em torno deles como se isso fosse a Web3 – isso não é a Web3", acrescentou Tromans. Um dos principais serviços de blockchain do Google Cloud é o Blockchain Node Engine, que oferece aos usuários um nó auto-hospedado para acessar dados de blockchains, realizar transações, criar contratos inteligentes e executar aplicativos descentralizados.

Tromans argumentou que as redes blockchain e os contratos inteligentes podem levar à inovação, à redução dos custos operacionais e gerar novos fluxos de receita. Apesar do mercado de baixa, Tromans disse que o Google Cloud ainda tem visto uma forte demanda de empresas que buscam integrar a tecnologia blockchain.

Segundo ele, "nos últimos 12 a 15 meses, no espaço empresarial tradicional, o interesse em aproveitar a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a velocidade da inovação não desapareceu".

A maior parte dessa demanda veio do setor de finanças, que visa resolver problemas básicos de finanças e de contabilidade, explicou Tromans. Mas os clientes do Google Cloud estão cada vez mais buscando integrar soluções baseadas em blockchain para projetos de identidade digital e de cadeia de suprimentos, acrescentou.

Tecnologia blockchain não é invisível o suficiente

No entanto, Tromans argumentou que a tecnologia de blockchain provavelmente não será adotada em massa, pelo menos até que a experiência do usuário melhore. "Se o usuário final médio, que não é um cientista da computação, que não entende de blockchain, precisa saber como lidar com suas chaves privadas, estamos errados. Elas precisam ser abstraídas", explicou.

"Quando você carrega o navegador da Web, está usando uma série de recursos de alta tecnologia, como TCP-IP e HTTPS. Nenhum desses protocolos significa nada para a maioria das pessoas", acrescentou Tromans, sugerindo que os projetos de Web3 deveriam se esforçar para oferecer uma experiência semelhante.

Tromans afirmou que os desenvolvedores da Web3 precisarão criar soluções sem atritos para ajudar os usuários a recuperar chaves privadas e cuidar de seus dados para que eles tenham uma experiência de usuário "fantástica". Quando a experiência do usuário for otimizada, a tecnologia blockchain resolverá problemas em vários setores, disse ele.

"Quando essa tecnologia estiver solucionando problemas de pagamento, ajudando os jogos a terem um custo mais baixo ou ajudando os artistas a serem mais criativos e a serem pagos por seu trabalho para que possam desenvolver suas carreiras de forma autônoma, mas sem precisar saber como a tecnologia está funcionando, isso será fundamental [e] muito, muito importante para a adoção em larga escala dessa tecnologia", destacou.

