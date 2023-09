‘The Merge’ da Ethereum completa um ano: as expectativas foram cumpridas?

Nesta sexta-feira, 15, a “The Merge”, atualização mais importante da Ethereum, completa um ano. Entre os motivos para sua implementação estavam expectativas de uma redução de 99,9% no consumo de energia e tornar o ether, sua criptomoeda nativa, deflacionária. Um ano depois, especialistas debatem sobre os impactos da atualização.

“Após um ano da The Merge, a conclusão principal que temos é de que a atualização foi um tremendo sucesso. Sob essa perspectiva, podemos citar a redução de 300,000 ETH na oferta circulante devido ao fim da emissão com o Proof of Work, uma queda de mais de 90% no consumo de energia elétrica para o funcionamento do protocolo e, acima de tudo, que o modelo de Proof of Stake se provou de verdade”, disse Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

O que foi a The Merge

A The Merge foi responsável por fazer a Ethereum, segundo maior blockchain do mundo, abandonar o mecanismo de consenso da prova de trabalho (Proof of Work). Este mecanismo, popularizado e utilizado até hoje pela rede Bitcoin, depende de “mineradores”.

Para validar as transações na rede, são necessários atualmente computadores super potentes que consomem um nível elevado de energia elétrica. A prática é condenada por ambientalistas como o Greenpeace.

Já no mecanismo prova de participação (Proof of Stake), adotado pela Ethereum em 15 de setembro de 2022, as transações dependem de validadores. Para se tornar um validador, é necessário ter 32 ETH em staking, ou seja, com movimentação bloqueada.

Economia de energia

De acordo com dados do Cambridge Centre for Alternative Finance, a rede Ethereum teve uma queda de mais de 99,9% no consumo de energia em relação aos cerca de 21 terawatts-hora de eletricidade que usava quando estava funcionando sob prova de trabalho (PoW).

“Poucas pessoas falam disso, mas a transição do mecanismo de consenso sem nenhum tipo de interrupção no blockchain foi um marco histórico. É como se eles tivessem trocado uma turbina de um avião em movimento e isso, por sua vez, diz muito sobre a qualidade da equipe de desenvolvimento por trás da Ethereum e a sua capacidade em inovar e aprimorar a rede”, comentou Lucas Josa à EXAME.

Staking

O staking também se tornou um verdadeiro sucesso da rede Ethereum. Além de possibilitar a validação das transações de forma segura, o staking se apresenta como uma possibilidade de gerar renda passiva através das criptomoedas.

Uma atualização subsequente, chamada de Shanghai, foi implementada em abril de 2023 e fez com que grandes quantidades de ether fossem bloqueadas em staking.

“Atualmente, temos 22,7% de todos os ether emitidos em staking, um número que cresce quase que diariamente, demonstrando que com o passar do tempo, a rede deve se tornar ainda mais segura”, disse Lucas Josa.

Ether deflacionário

A promessa de que o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, se tornasse deflacionário, alimentou o otimismo de investidores pela “The Merge”.

A atualização fez com que o número de novos ETH emitidos para proteger a rede fosse superado pela quantidade de ETH “queimada”, ou seja, removida pra sempre do suprimento total da criptomoeda.

De acordo com dados do provedor de dados Ethereum ultrasound.money, um pouco mais de 300.000 ETH (no valor de US$ 488 milhões a preços atuais) foram queimados desde a fusão. Com as taxas de queima atuais, o suprimento total de ETH está sendo reduzido a uma taxa de 0,25% ao ano.

Preço do ether ainda pode subir

No entanto, as expectativas de que o preço do ether disparasse acabaram sendo frustradas por uma série de fatores. No momento, o ether é cotado a US$ 1.619, acumulando alta de aproximadamente 35% desde o início do ano. No entanto, o preço do ether em 15 de setembro de 2022 era de US$ 1.635, de acordo com dados do Yahoo Finance.

“Quando olhamos para tudo isso, é normal de se pensar que, se o sucesso foi tão grande assim, o preço do ETH deveria estar em outro patamar. Tendo isso em vista, é importante lembrar que ainda estamos em um momento complicado de mercado, com um cenário macro e micro repleto de incertezas e com uma taxa de juros muito alta, que retira o apetite à risco dos investidores”, disse Lucas Josa.

“Entretanto, mesmo com esse cenário, a rede continua crescendo, o tokenomics da Ethereum melhorou e os desenvolvedores não param de trabalhar em melhorias para o protocolo. Sendo assim, para mim fica claro que em breve, o token ETH vai sim começar a capturar mais de todo esse valor, é apenas questão de tempo”, concluiu o analista.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok