NFTs serão 'ainda maiores' do que foram em 2021, CEO

O presidente da Animoca Brands, Yat Siu, acredita que os tokens não fungíveis (NFTs) farão um retorno e terão um desempenho melhor do que durante o auge em 2021.

Siu disse ao Cointelegraph, em uma entrevista no evento Bitcoin MENA em Abu Dhabi, que os NFTs serão "ainda maiores" do que em 2021 e 2022. Naquela época, os volumes mensais de NFTs variavam de US$ 1 a 5 bilhões, atingindo o pico de US$ 6 bilhões em janeiro de 2022, de acordo com o rastreador de dados CryptoSlam.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Desde então, os volumes de vendas de NFTs diminuíram, enfrentando dificuldades para atingir até mesmo US$ 1 bilhão. Projetos que se esperava que tivessem sucesso também decidiram encerrar suas operações. Em 26 de novembro, a exchange de criptomoedas Kraken encerrou seu negócio de NFTs, enquanto o projeto de NFTs RTFKT, de propriedade da Nike, anunciou em 2 de dezembro que encerraria suas operações em janeiro.

No entanto, Siu permanece otimista em relação aos NFTs, afirmando que os fracassos são uma parte natural dos negócios.

Alguns projetos terão sucesso e outros irão fracassar

Siu afirmou que o que aconteceu com o RTFKT foi "bastante terrível" e "decepcionante", mas disse que foi apenas um projeto que não deu certo, sugerindo que isso não representa o espaço mais amplo dos NFTs. Ele disse ao Cointelegraph:

"Isso também acontece com as empresas. Quantas marcas de moda, marcas de calçados ou empresas de jogos lançam produtos que não funcionam e depois encerram as operações? Isso faz parte da vida, certo? Então, eu acho que não podemos culpá-los por tentar."

O executivo da Animoca Brands disse que alguns projetos terão sucesso, enquanto outros fracassarão. "Para mim, isso faz parte de um ciclo normal", acrescentou. Apesar de alguns fracassos no setor, ele acredita que os NFTs continuarão a emergir como bens de status.

As pessoas gastam dinheiro com bens de luxo

Siu destacou o papel dos NFTs como símbolos de status, comparando-os a bens de luxo que transmitem capital cultural e simbólico. Ele afirmou que, quando as pessoas ganham dinheiro, muitas vezes gastam em investimentos baseados na reputação:

"Quando ganhamos dinheiro, não o gastamos apenas para ganhar mais dinheiro. Gastamos com bens de luxo. Uma bela casa para morar, um carro, roupas novas, sapatos de qualidade. Certo? Esses não são investimentos no sentido clássico. Você pode vê-los como investimentos na sua reputação."

Siu disse que, quando a reputação de uma pessoa melhora, ela tem mais oportunidades. "É um tipo diferente, certo? Se eu possuir um Picasso, minha reputação será muito especial", disse ele.

Siu afirmou que o mesmo acontece com NFTs como Bored Apes, Pudgy Penguins e CryptoPunks, razão pela qual ele acredita que os NFTs terão um grande retorno.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok