Tokenização e regulação: porque 2025 será o ano dos RWAs

Nos últimos anos, o setor de Ativos do Mundo Real (RWA, do inglês Real World Assets) tem ganhado cada vez mais destaque no mercado financeiro global. A promessa de unir ativos tradicionais com as possibilidades tecnológicas do blockchain tem atraído tanto investidores institucionais quanto entusiastas de cripto.

No entanto, o ano de 2025 desponta no horizonte como um ponto de inflexão para esse mercado, impulsionado por uma conjunção de fatores regulatórios, avanços tecnológicos e aumento do apetite dos investidores.

RWAs são representações digitais de ativos físicos ou financeiros, como imóveis, commodities, títulos de dívida e mesmo obras de arte. Esses ativos são convertidos em tokens no blockchain, permitindo que sejam negociados de forma fracionada e com maior transparência.

Essa tokenização democratiza o acesso a investimentos, permitindo que pequenos investidores tenham acesso a mercados que, tradicionalmente, seriam restritos a grandes instituições.

Entre os principais benefícios dos RWAs estão a liquidez e a acessibilidade. Ativos como imóveis, que costumam ter baixa liquidez no mercado tradicional, podem ser facilmente negociados por meio de tokens. Falando em RWAs no universo de blockchains, os contratos inteligentes permitem uma maior eficiência operacional, reduzindo custos e eliminando intermediários desnecessários. Outro ponto é a transparência: todas as transações são registradas no blockchain, criando um histórico imutável que aumenta a confiabilidade.

O mercado de RWAs já dá sinais claros de crescimento. Em abril de 2024, o Valor Total Bloqueado (TVL) em protocolos de RWAs alcançou a marca de US$ 8 bilhões, projeções do Citibank apontam que esse mercado pode atingir US$ 20 trilhões até 2030, impulsionado pela tokenização de títulos, imóveis e outros ativos tradicionais.

O ano de 2025 traz consigo um cenário promissor para os RWAs, especialmente devido à expectativa de uma maior clareza regulatória no mercado cripto. Reguladores em vários países estão avançando na criação de estruturas que oferecem mais segurança jurídica para emissores e investidores.

Essa estabilidade é essencial para atrair grandes instituições financeiras, que têm hesitado em entrar no mercado cripto devido à incerteza regulatória.

Nos Estados Unidos, a mudança de governo é um fator significativo. Durante o governo de Joe Biden, houve uma forte pressão regulatória e sufocamento do mercado cripto. A postura austera de Gary Gensler à frente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) resultou em vários processos contra empresas do setor, acusadas de negociar securities sem autorização e outras irregularidades.

No entanto, a eleição de Donald Trump traz esperança ao setor. Trump utilizou o mercado cripto, especialmente o bitcoin, como uma de suas bandeiras de campanha e possui uma carteira pública de investimentos em criptoativos.

A substituição de Gensler por Paul Atkins, conhecido por sua postura pró-cripto, promete criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do mercado de RWAs.

Outro fator é o amadurecimento tecnológico das plataformas de blockchain. Diferentes plataformas vêm sendo desenvolvidas para diferentes funções, desde focadas em maior segurança até outras focadas em maior velocidade e escalabilidade. Essa possibilidade de personalização permite a criação de blockchains inteiras especializadas e preparadas para receber os RWAs.

Grandes fundos como a BlackRock, que já lançou produtos de RWAs, mostram que o mercado está preparado para atender às demandas de grandes investidores. Além disso, o crescente interesse de empresas tradicionais e do próprio mercado cripto, como a Securitize e Ondo, em títulos do Tesouro dos EUA tokenizados indica uma tendência irreversível.

Por fim, a perspectiva de melhora do mercado em relação aos ciclos econômicos. A expansão monetária e cortes na taxa de juros, esperados nas principais economias globais, devem criar um ambiente mais favorável para investimentos. Esses fatores tendem a aumentar a liquidez e estimular o apetite por novas oportunidades de alocação, beneficiando diretamente o mercado de RWAs.

O setor de RWA tem potencial de alcançar um novo patamar histórico em 2025, impulsionado pela convergência de avanços tecnológicos, maior clareza regulatória e condições econômicas favoráveis. A tokenização de ativos físicos e financeiros não apenas democratiza o acesso a investimentos, mas também transforma a forma como o mercado global opera, trazendo mais liquidez, eficiência e transparência.

Podemos estar diante de uma nova revolução na fusão entre mercado e tecnologia, e quem se atenta cedo a essas mudanças tende a capturar as melhores oportunidades em um mercado que está apenas começando a revelar todo o seu potencial.

