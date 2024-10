NFTs já foram uma febre, mas caíram no esquecimento: as marcas desse fenômeno em Miami

Que os tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) foram uma febre mundial, já é de conhecimento da maioria. Com famosos como o brasileiro Neymar pagando milhões por uma imagem digital de macaco cujos traços tomaram conta das fotos de perfil de milhares de pessoas ao redor do mundo, este novo tipo de ativo digital teve uma rápida trajetória de ascensão e queda. No entanto, as marcas disso são ainda mais evidentes na cidade de Miami, nos Estados Unidos.

CryptoPunks

No bairro de Wynwood, famoso por seus murais artísticos a céu aberto, os CryptoPunks ainda podem ser vistos ao caminhar pela rua. Uma das primeiras coleções de NFTs a fazer sucesso, um token da coleção chegou a ser vendido por US$ 23 milhões em 2022. A famosa marca de joalheria Tiffany & Co comercializou pingentes dos CryptoPunks por US$ 50 mil.

Apesar da queda expressiva nos preços dos tokens da coleção CryptoPunks, uma unidade da coleção foi vendida por US$ 16 milhões em março deste ano, reacendendo expectativas por um retorno da “febre dos NFTs”.

Bored Ape Yacht Club

Enquanto famosos como Neymar, Madonna e Justin Bieber abriam mão de milhões em suas contas bancárias para ter um token da coleção Bored Ape Yacht Club, outras empresas buscavam por formas mais modestas de explorar a imagem dos famosos “macacos entediados”.

Na loja do Graffiti Museum, ainda no bairro de Wynwood em Miami, é possível comprar um colecionável físico da Bored Ape Yacht Club. Não se trata do NFT oficial da coleção, mas sim uma representação física da arte digital produzida pela empresa NFTy.

De acordo com o website da NFTy, os “NFTy FIGs são colecionáveis de edição limitada oficialmente licenciados dos seus NFTs favoritos do Bored Ape Yacht Club. Esses colecionáveis de 3 polegadas são encontrados em uma caixa-surpresa e apresentam figuras de edição limitada”.

“Ao contrário de outras figuras, você não precisa ter os NFTs originais para aproveitar esses colecionáveis. Cada colecionável tem um número de série exclusivo gravado”, acrescenta a página.

FTX Arena

Na mesma cidade fica a antiga FTX Arena, agora renomeada para Kaseya Center. Casa do time de basquete Miami Heat, o estádio teve seus direitos de nomenclatura comprados pela falida corretora de criptomoedas em 2021 por US$ 117 milhões.

Responsável por um dos maiores escândalos do mercado de criptomoedas, a FTX, então terceira maior corretora de criptoativos do mundo, foi a falência em novembro de 2022 deixando uma dívida de bilhões de dólares. Na época, a casa do Miami Heat precisou encontrar um nome temporário: Miami-Dade Arena.

NFTs ainda podem voltar?

Apesar de muitos investidores e especialistas darem o mercado de NFTs como “morto”, o tema chegou até mesmo às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Donald Trump, candidato do Partido Republicano, se apresenta no país como um “criptopresidente”. Além de uma série de propostas focadas no setor cripto, ele também possui suas próprias coleções de NFTs.

Recentemente, o candidato revelou um lucro de US$ 7 milhões com suas coleções de NFTs. Muitos de seus tokens representam imagens de si próprio em diversas situações.

Em Wynwood, carros com bandeiras em campanha à Trump podem ser avistados. A caminhonete, de estilo retrô, contrasta com a estética de arte urbana da região.

Com a proximidade das eleições nos EUA, especialistas e investidores já especulam sobre o que pode acontecer tanto em um cenário de vitória de Trump quanto de Kamala Harris.

Um relatório da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, apontou para a possibilidade de crescimento de diversos setores cripto caso Donald Trump seja o próximo presidente do país. Apesar disso, é difícil saber se os NFTs estarão inclusos nesse movimento. Outros especialistas sinalizam para uma volta dos NFTs em outros formatos que não a arte digital.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

