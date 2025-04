Bitcoin está barato e é interessante ter um pouco na carteira, diz Thiago Nigro

O empresário e influenciador Thiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, disse na última terça-feira, 22, que o momento atual do mercado é favorável para o investimento no bitcoin. Ele defendeu, ainda, que há vantagens em ter "um pouco" da criptomoeda no portfólio como uma forma de proteção de patrimônio.

Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, Nigro explicou que a guerra tarifária desencadeada pelos Estados Unidos trouxe uma alta volatilidade para o mercado, além de um pessimismo entre investidores. Mesmo assim, ele afirma que ainda há alguns investimentos favoráveis neste cenário.

Sobre o bitcoin, Nigro destacou que uma das principais vantagens da criptomoeda é o fato dela não estar atrelada oficialmente a nenhum país. "Até os governos estão se preparando para um mundo onde as moedas podem ser desvalorizadas por questões políticas. O bitcoin se posiciona com um dinheiro fora do sistema digital".

Nigro ressaltou ainda que o ativo é "escasso e com liquidez global", indicando sua capacidade de proteção de investimentos: "Se você quer estar preparado para a próxima crise, talvez seria interessante ter pelo menos um pouco de bitcoin na sua carteira. Não como uma aposta maluca, mas como uma reserva alternativa".

O empresário comentou ainda que a criptomoeda é regida por um "protocolo que ninguém pode alterar, e é

justamente em momentos de incerteza que os ativos escassos tendem a se valorizar". Citando alguns indicadores do mercado, ele disse que o ativo está em uma "zona de oportunidade" para investimentos.

"O mercado está oferecendo bitcoin por um preço, historicamente, levemente descontado, em um dos momentos de maior incerteza geopolítica nos últimos 10 anos", pontuou. Outro ponto destacado por ele foi a criação de uma reserva estratégia de bitcoin pelos Estados Unidos, corroborando o potencial do ativo.

Thiago Nigro investe em bitcoin?

No final de janeiro deste ano, Thiago Nigro revelou que voltou a investir na criptomoeda, aportando R$ 1 milhão no ativo poucos meses depois de ter vendido todos os seus investimentos. Nigro revelou que, à época, ele adquiriu cerca de 1,64 unidade de bitcoin, o que seria o equivalente a 1% de sua carteira de investimentos.

Os novos investimentos ocorreram após Nigro ter vendido suas posições na criptomoeda em novembro de 2024. À época, ele disse que fez um "ótimo negócio" e que conseguiu realizar lucros. Entretanto, ele ele reconheceu que acabou perdendo a disparada do ativo no final do ano passado.

