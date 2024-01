MicroStrategy compra mais R$ 3 bilhões em bitcoin à espera de aprovação de ETF

A empresa de inteligência de negócios MicroStrategy continua acumulando bitcoin em meio à crescente expectativa pela potencial aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda nos Estados Unidos.

A empresa comprou mais 14,62 mil unidades de bitcoin por US$ 615,7 milhões (R$ 3 bilhões, na cotação atual) entre 20 de novembro e 26 de dezembro de 2023, conforme anunciado oficialmente em um documento enviado para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A empresa teve um custo de, aproximadamente, US$ 42,11 mil por unidade, incluindo taxas e outras despesas, conforme consta no arquivo. A compra eleva as participações de bitcoin da MicroStrategy para 189,15 mil unidades, com os gastos de compra chegando a US$ 5,9 bilhões e um preço médio de cerca de US$ 31.168 por unidade.

A última compra de bitcoin da MicroStrategy ocorreu após outra aquisição massiva de 16,13 mil unidades em novembro de 2023, quando a empresa realizou as aquisições ao preço de US$ 36.785 por unidade. A empresa anteriormente comprou 6.067 unidades da criptomoeda em setembro e outubro de 2023 e 12.333 em junho.

A aquisição é mais uma evidência da aposta da MicroStrategy no investimento em bitcoin, alinhando-se com a visão de seu cofundador e grande entusiasta do ativo, Michael Saylor. As compras ocorreram poucas semanas antes de 10 de janeiro — o dia em que o mercado espera que os pedidos de ETFs de bitcoin à vista sejam aprovados pela SEC.

De acordo com Saylor, um ETF de preço à vista da criptomoeda pode ser o “maior desenvolvimento em Wall Street em 30 anos”. Ele avalia que tal produto abriria as portas para investidores de varejo e institucionais que anteriormente não podiam acessar a criptomoeda para investimento.

