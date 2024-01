Fundação Solana anuncia investimento de R$ 50 milhões em expansão no Brasil

A Fundação Solana, uma organização sem fins lucrativos ligada ao blockchain Solana, anunciou nesta segunda-feira, 1º, que pretende realizar um investimento na casa de R$ 50 milhões em um movimento de expansão de suas operações no Brasil. O movimento deverá incluir eventos e novos projetos envolvendo a rede.

De acordo com um comunicado, o projeto recebeu o nome de "Superteam Brasil" e busca criar "oportunidades de aprendizado, prática (build) e trabalho (earn)". A iniciativa de Superteam já está presente em outros oito países e é responsável por gerar metade de todos os projetos vencedores de hackathons envolvendo o blockchain e promovidos pela fundação, com US$ 650 milhões em prêmios distribuídos.

Além disso, a expansão marca o estabelecimento de uma presença oficial da Solana na América do Sul. Atualmente, apenas o México conta com a iniciativa na América Latina. O comunicado ressalta que "o Brasil é um dos principais mercados de foco para a Solana em 2024, junto com o desenvolvimento do protocolo nas áreas de tokenização, arte, e inteligência artificial".

A Fundação Solana anunciou que o head de América Latina Diego Dias será o responsável pela implementação do Superteam no Brasil. Ele explica que "o Superteam iniciou como uma DAO [organização autônoma descentralizada] apoiando no desenvolvimento da comunidade da Solana e hoje temos uma equipe de liderança altamente qualificada que serve como extensão da Solana Foundation apoiando nossa expansão global".

"Nossa intenção na Solana Foundation é ter uma influência cada vez menor no ecossistema e empoderar nossa comunidade a liderar o futuro da Solana", afirma. O lançamento da iniciativa deverá contar com eventos públicos presenciais e online entre janeiro e fevereiro deste ano, aproveitando o período do Carnaval.

"Queremos aproveitar esta oportunidade para construir nossa presença no Brasil com uma campanha forte e transformadora que incorpore o forte espírito de inovação e comunidade que a Solana tem em comum com o brasileiro, aproveitando este evento icônico para mostrar o poder e as capacidades únicas da tecnologia de Solana e promover conexões profundas e duradouras com nossa comunidade de uma maneira autêntica”, afirma Dias.

O movimento de expansão da Solana ocorre ao mesmo tempo que a criptomoeda do projeto registra um dos melhores desempenhos no acumulado de 2023. Com uma alta de mais de 800%, o ativo assumiu a posição de quinto maior do mercado e voltou a atrair investidores e capital nos últimos meses de 2023.

