ETF de bitcoin à vista pode ser maior avanço de Wall Street em 30 anos, diz executivo

A aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista pode ser o maior avanço de Wall Street desde o início da década de 1990, diz Michael Saylor, um dos maiores investidores da maior criptomoeda do mercado.

"Não é irracional sugerir que este pode ser o maior avanço de Wall Street em 30 anos", disse Saylor em uma entrevista concedida à Bloomberg em 19 de dezembro.

"O último evento igualmente importante foi a criação do índice S&P 500, que conferiu aos investidores a capacidade de investir em todas as 500 empresas da S&P por meio de uma única operação."

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

"O ETF de bitcoin à vista pode ser o maior avanço de Wall Street nos últimos 30 anos. Minha discussão sobre o bitcoin em 2024, ETFs à vista, a MicroStrategy e o surgimento do bitcoin como um ativo de reserva do tesouro com Kailey Leinz na Bloomberg Crypto", publicou Saylor no X (antigo Twitter).

Saylor explicou que um ETF de bitcoin à vista abriria as portas para investidores institucionais e de varejo que anteriormente não tinham acesso a um "canal compatível com alta largura de banda" para investir em bitcoin.

Esse ETF seria um importante catalisador para impulsionar a demanda pelo ativo, e potencialmente seria seguido por um "choque de oferta" em abril, quando ocorrerá o evento de redução das recompensas de bloco do bitcoin pela metade, explicou Saylor.

"Acho que nunca vimos um aumento de 2 a 10 vezes na demanda combinado com a limitação da oferta de um ativo escasso e desejável que as pessoas querem manter por um longo período de tempo."

"Portanto, esperamos que ocorra uma grande corrida de alta em 2024 para esta classe de ativos", disse Saylor.

Saylor confirmou que a MicroStrategy – a empresa de inteligência de negócios e holding de bitcoin de que é proprietário – manterá sua estratégia de investimento em bitcoin em um futuro próximo.

"Nosso objetivo é sempre encontrar uma maneira de acumular mais bitcoin por ação para nossos acionistas", seja por meio de dívidas, de ações ou de fluxos de caixa dos nossos negócios, explicou ele.

A MicroStrategy de Saylor agora possui 174.530 BTC com um preço médio de compra de US$ 30.252, de acordo com dados da Buy Bitcoin Worldwide. A preços atuais, esse valor é de US$ 7,3 bilhões e, até o momento da publicação, a MicroStrategy registrava um lucro de US$ 2,1 bilhões em seu investimento em bitcoin.

De cético a maximalista

Embora hoje Saylor seja amplamente reconhecido como um dos maiores adeptos do bitcoin, há exatamente 10 anos, ele publicou uma postagem no Twitter prevendo o fracasso do ativo.

#Bitcoin days are numbered. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2013

"Os dias do bitcoin estão contados. Parece ser apenas uma questão de tempo até que ele sofra o mesmo destino dos jogos de azar on-line."

A postagem não envelheceu bem, e vale a pena observar que os jogos de azar on-line também não morreram. Atualmente possuem uma capitalização total de mercado de US$ 63 bilhões, segundo dados da Business Wire.

Por volta de 2020, Saylor reviu sua posição inicial. Ele também disse anteriormente que estudou o bitcoin por milhares de horas antes de convencer o conselho da MicroStrategy a adicionar o bitcoin ao balanço patrimonial da empresa.

O preço do Bitcoin era de US$ 677 em 19 de dezembro de 2013, de acordo com dados da CoinGecko – o que significa que a cotação do bitcoin aumentou quase 18 vezes antes de a MicroStrategy comprar seu primeiro lote de bitcoin em 11 de agosto de 2020, por aproximadamente US$ 11.650.

O analista de bitcoin Dylan LeClair saudou Saylor por rever seus conceitos sobre o bitcoin.

"A medida da inteligência é a capacidade de mudar", disse LeClair.

