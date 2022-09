Microsoft se une aos blockchains Avalanche e Polygon em investimento de US$20 mi em startup da Web3

Empresas de tecnologia e Web3 participaram de uma rodada de financiamento da plataforma de dados "Space and Time", que visa transformar bancos de dados centralizados em fontes de dados confiáveis, suportadas por contratos inteligentes.

Em um comunicado enviado ao Cointelegraph, a Space and Time disse que levantou US$ 20 milhões em financiamento estratégico de investidores como o fundo M12 da Microsoft, o braço de capital de risco da Microsoft, e das redes Avalanche (AVAX) e Polygon (MATIC). Outros investidores foram Framework Ventures, HashKey, Foresight Ventures, SevenX Ventures, Stratos, Hash CIB, Coin DCX e outras comunidades de Web3 e investidores anjo.

Nate Holiday, cofundador e CEO da "Space and Time", expressou sua empolgação por ter o apoio do fundo de capital de risco da Microsoft para o projeto. Ele explicou que sua empresa está na interseção da computação de dados on-chain e off-chain. De acordo com Holiday, eles trabalharão com seus parceiros para construir um ecossistema de dados para aplicativos descentralizados (DApps) e empresas.

Por sua vez, Michelle Gonzalez, executiva da M12, também expressou que a Microsoft está ansiosa para ver os resultados e a forma como os sistemas centralizados podem ser automatizados e conectados a contratos inteligentes.

Além do financiamento, a "Space and Time" também fechou uma parceria com o protocolo de oráculos blockchain Chainlink (LINK) e agora faz parte de seu programa “Startup with Chainlink”. Sergey Nazarov, cofundador da Chainlink, disse que sua empresa continuará apoiando a "Space and Time" em sua busca para construir um repositório de dados descentralizado.

Embora os mercados estejam em baixa, os projetos de Web3 estão arrecadando milhões em investimentos. Em 13 de setembro, a Doodles, uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs), anunciou que levantou US$ 54 milhões em financiamento, elevando sua avaliação de mercado para US$ 704 milhões.

No início deste mês, os criadores da blockchain Sui arrecadaram US$ 300 milhões que serão usados para acelerar a adoção da rede blockchain e construir sua infraestrutura. A Mysten Labs, uma empresa fundada por ex-funcionários da Meta, disse que levantou os fundos por meio de uma rodada de financiamento liderada pela exchange FTX.

