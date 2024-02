Bilionário diz que vai continuar comprando bitcoin "para sempre": "Não há razão para vender"

O bilionário Michael Saylor afirmou recentemente que não tem planos de vender os bitcoins adquiridos por ele e pela empresa MicroStrategy, em que foi ex-CEO e atua como presidente do conselho, mesmo com um lucro não realizado de US$ 4 bilhões após a mais recente valorização da criptomoeda.

Questionado sobre a possibilidade pela Bloomberg, Saylor disse que vai continuar comprando o ativo "para sempre", e que o bitcoin é a sua "estratégia de saída" de outros investimentos, não apenas um investimento com foco em lucro no curto prazo. Ele destacou que a MicroStrategy também não deve vender as 190 mil unidades da criptomoeda que possui atualmente.

Saylor foi o responsável por iniciar a estratégia polêmica da empresa de adquirir o bitcoin como reserva em seu balanço. Atualmente, a companhia de software possui US$ 9,88 bilhões na criptomoeda e um lucro bilionário, mas segue comprando o ativo. Com isso, as altas da criptomoeda têm impulsionado também as ações da empresa.

O presidente do conselho da MicroStrategy disse que a criptomoeda é "tecnicamente superior" ao ouro, ao S&P 500 e ao mercado imobiliário, apesar de todas estas classes de ativos terem uma capitalização de mercado muito maior do que os US$ 1 trilhão atuais do bitcoin.

"Acreditamos que o capital continuará a migrar dessas classes de ativos para o bitcoin", disse Saylor. "O bitcoin é tecnicamente superior a essas classes de ativos. E sendo esse o caso, simplesmente não há razão para vender o vencedor para comprar os perdedores".

Saylor disse que a demanda pelo ativo gerada por um apetite crescente pelos ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos "tem excedido em muito a oferta das mineradoras [da criptomoeda]", às vezes em até "10 vezes mais", o que resultou na alta recente do ativo, superando os US$ 50 mil.

No entanto, ele minimizou as preocupações de que os ETFs tornariam mais difícil para a MicroStrategy comprar bitcoin, dizendo que a sua empresa emprega uma "estratégia operacional alavancada" para investimento no ativo digital.

"Os ETFs à vista abriram uma porta de entrada para o capital institucional fluir para o ecossistema do Bitcoin", disse Saylor. "Eles estão facilitando a transformação digital do capital e, todos os dias, centenas de milhões de dólares de capital estão fluindo do ecossistema analógico tradicional para a economia digital. Essa é uma maré crescente. Ela vai arrastar todos os barcos".

