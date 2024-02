Distribuída de graça, criptomoeda ligada a ChatGPT e Inteligência Artificial sobe 770%

Nesta quinta-feira, 22, uma criptomoeda continua chamando a atenção do mercado por sua ligação com o ChatGPT e a inteligência artificial. Criada por Sam Altman, da OpenAI, a Worldcoin já disparou mais de 770% desde setembro do último ano.

No momento, a WLD, criptomoeda nativa do projeto Worldcoin é cotada a US$ 8,63, com alta de 41% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No último mês, a WLD já subiu 264% e desde setembro de 2023, 773%.

Desde o início da semana, a WLD vem surpreendendo investidores e especialistas com altas significativas que se deram após o projeto Worldcoin anunciar que ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários.

Distribuição gratuita de Worldcoin

O projeto de Sam Altman, da empresa por trás do ChatGPT, deu unidades de WLD de graça para os usuários que aceitaram escanear a própria íris, com o intuito de utilizar esses dados para provar a identidade de humanos em um futuro dominado pela inteligência artificial.

O Worldcoin também prevê a criação de uma Renda Básica Universal e continua distribuindo semanalmente três unidades de WLD para seus usuários. O escaneamento de íris chegou a ser disponibilizado no Brasil, mas no momento não é mais possível realizar o procedimento.

Ao todo, foram criadas 10 bilhões de unidades de WLD, com uma oferta inicial em circulação de 143 milhões de unidades. A posse da criptomoeda dá ao usuário o direito de votar em decisões futuras referentes ao projeto, sendo com isso um token de governança. A ideia é que as propostas analisadas envolvam os próximos passos idealizados para a iniciativa.

A iniciativa anunciou parcerias com diversas empresas no fim de 2023, mas também tem enfrentado problemas e críticas por preocupações com a segurança dos dados dos usuários.

Por que a Worldcoin disparou?

Além disso, foi também na semana passada que a OpenAI anunciou o Sora, uma ferramenta que usa inteligência artificial generativa para criar vídeos e outros conteúdos audiovisuais, surpreendendo pela qualidade e realismo dos conteúdos divulgados.

"A recente alta da WLD demonstra uma correlação com as notícias envolvendo Sam Altman, fundador do projeto e também da OpenAI, laboratório de pesquisa em inteligência artificial sediado nos Estados Unidos”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A Worldcoin se destaca como o único empreendimento no mundo cripto associado a Altman, além de se inserir no setor de inteligência artificial, cujos tokens têm apresentado uma performance favorável recentemente”, acrescentou.

Outro fator que colaborou para a continuidade do movimento de alta da WLD foi o anúncio de que a fabricante de chips Nvidia (NVDA) superou suas já elevadas expectativas de lucros para o quarto trimestre. A Nvidia relatou na quarta-feira lucro por ação de US$ 5,16, superando a estimativa média dos analistas de US$ 4,59, de acordo com dados da FactSet. A fabricante de chips também registrou receita de US$ 22,1 bilhões, acima da expectativa de Wall Street de US$ 20,4 bilhões.

Isso fez com que uma série de criptomoedas de inteligência artificial, incluindo a WLD, disparassem nesta quinta-feira, 22. A capitalização de mercado geral dos tokens de IA também ultrapassou US$ 17 bilhões, de acordo com dados do CoinGecko.

