MetaMask, maior carteira para criptomoedas, lança 'dólar digital' próprio

A MetaMask, dona da maior carteira de autocustódia para criptomoedas, anunciou na última quinta-feira, 21, o lançamento da sua stablecoin própria pareada ao dólar. Batizada de mUSD, a nova criptomoeda vai ser integrada na própria carteira e é fruto de uma parceria com a Bridge, uma das empresas da fintech de pagamentos Stripe.

No anúncio do projeto, a MetaMask reforçou que a stablecoin é a primeira lançada por uma carteira de autocustódia. A Bridge será a responsável pela emissão do ativo, enquanto a empresa M0 cuidará da infraestrutura em blockchain e da liquidez da criptomoeda.

A MetaMask afirma que a nova stablecoin será "profundamento integrada" à sua carteira digital, permitindo que os clientes usem o ativo pareada ao dólar para investimentos, gastos e outros tipos de transação. A empresa promete que o ativo é um "novo padrão" para as stablecoins.

"Ela serve como um ativo neutro e altamente líquido que permite a integração perfeita de moedas fiduciárias para criptomoedas 1:1 para determinados métodos de pagamento, desbloqueando uma série de futuras integrações de produtos e benefícios para os usuários", ressalta.

Além disso, a MetaMask disse que o projeto também será usado para impulsionar o crescimento da Linea, um blockchain de segunda camada ligado à Consensys, empresa dona da carteira de autocustódia. A ideia é que o ativo seja integrado aos projetos na rede, fornecendo liquidez e mais casos de uso para atrair usuários.

A empresa também afirmou que o lançamento faz parte de um esforço para "simplificar a jornada dos usuários na Web3 e na autocustódia, ao mesmo tempo em que desbloqueia a utilidade nativa em DeFi [finanças descentralizadas] e pagamentos do mundo real".

Gal Eldar, líder de Produtos da MetaMask, disse que a criptomoeda pareada ao dólar "nos permitirá eliminar algumas das barreiras mais difíceis na Web3 e reduzir o atrito e os custos para as pessoas que entraram diretamente em uma carteira de autocustódia".

A MetaMask também destacou que o lançamento do produto reflete um cenário regulatório mais claro para o segmento de stablecoins nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump sancionar o Genius Act. A lei é a primeira do tipo focada em stablecoins, criando um arcabouço favorável para esses ativos.

