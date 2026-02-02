Future of Money

Strategy comprou US$ 75 milhões em bitcoin às vésperas da queda

Compra ocorreu pouco antes da correção do mercado, enquanto ações da empresa caem a mínimas de anos

(Joe Raedle/Getty Images)

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16h30.

A Strategy manteve sua estratégia de compras semanais de bitcoin e realizou uma nova aquisição pouco antes da forte queda do mercado registrada na semana passada. Diferentemente de operações anteriores, o volume comprado foi menor, em um momento marcado por maior volatilidade nos preços do ativo.

Segundo documento divulgado na manhã de segunda-feira, a companhia, liderada pelo presidente executivo Michael Saylor, adquiriu 855 bitcoins por aproximadamente US$ 75,3 milhões. O preço médio da operação foi de US$ 87.974 por unidade. A compra foi financiada integralmente por meio da venda de ações ordinárias da empresa.

Apesar da continuidade do programa de acumulação, o valor investido ficou abaixo do padrão recente da Strategy. Nos últimos meses, a empresa vinha realizando aquisições que, em alguns casos, somavam centenas de milhões ou até bilhões de dólares em bitcoin por semana. Desta vez, a movimentação ocorreu às vésperas da queda que se estendeu do fim da semana para o fim de semana.

Com a nova compra, o total de bitcoins em posse da Strategy chegou a 713.502 unidades. O valor acumulado investido pela companhia é estimado em cerca de US$ 54,26 bilhões, com preço médio de aquisição de US$ 76.052 por bitcoin.

Após o recuo recente do mercado, o bitcoin voltou a ser negociado pouco acima de US$ 77.000. Com isso, a posição da Strategy permanece próxima do ponto de equilíbrio, considerando mais de cinco anos e meio de compras contínuas do ativo digital.

O movimento de queda do bitcoin também se refletiu no desempenho das ações da empresa. Os papéis da Strategy (MSTR) recuavam cerca de 7,3% no pré-mercado, sendo negociados a US$ 138,80, nível considerado um novo mínimo de vários anos.

A estratégia da companhia segue baseada na acumulação sistemática de bitcoin como principal ativo de reserva. Mesmo com oscilações relevantes no preço da criptomoeda, a empresa continua utilizando emissões de ações como fonte de financiamento para ampliar sua exposição ao ativo.

A compra realizada antes do recuo do mercado evidencia o impacto do timing nas operações, ao mesmo tempo em que reforça a abordagem da Strategy de manter aquisições recorrentes, independentemente das condições de curto prazo do mercado.

