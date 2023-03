Bitcoin volta a subir e supera US$ 28 mil com melhora no mercado internacional

O bitcoin e outras criptomoedas operam com fortes ganhos nesta quarta-feira, 29, beneficiados por uma melhora do ambiente macroeconômico internacional após registrarem perdas nos últimos dias associadas tanto a um movimento de correção e realização de lucros quanto aos novos capítulos da investiga regulatória nos Estados Unidos contra o setor.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, a maior criptomoeda do mercado acumula uma valorização de 5,6% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 28.427. O mercado cripto como um todo tem um crescimento acumulado de 4,4% no mesmo período. Um dos principais destaques do dia é o XRP, token da Ripple, que segue em tendência de alta devido ao otimismo de investidores quanto a um processo nos Estados Unidos.

Para Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, o dia tem sido positivo para os mercados como um todo, em especial devido à redução nas preocupações dos investidores sobre a saúde financeira de bancos em grandes economias. "Há nessa momento uma expectativa do mercado em relação a cortes de juros nos EUA a partir da metade do ano, porém nada concretizado nas falas de membros do Fed", observa o analista.

No caso da alta do bitcoin, Ferreira acredita que o movimento reflete o desempenho positivo do mercado internacional, mas também uma reflexão maior sobre as questões regulatórias vindas dos Estados Unidos. Na segunda-feira, 28, a CFTC anunciou a abertura de um processo contra a Binance e o seu CEO, Changpeng Zhao, que poderia levar inclusive à saída da empresa do país.

O analista destaca que "um aumento do volume e liquidez no mercado é muito importante para dar sustentação a esse movimento de alta" das criptomoedas. "Há muitas coisas para acontecer no mercado cripto esse ano, especialmente ligadas à regulação e atualizaçōes de melhorias e escalabilidade da Ethereum e outras redes, o que mostra que o ecossitema cripto segue se desenvolvendo".

Já Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, observa que, mesmo com uma nova alta, o bitcoin segue em um cenário de lateralização de preços, com uma "resistência por volta dos US$ 30 mil, US$ 32 mil, e um suporte em US$ 25 mil. O preço tende a ficar flutuando nessa região e não ter grandes surpresas, pelo menos por hora".

Ele avalia que esse cenário tende a ser bom para as altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, já que, tradicionalmente, elas tendem a "subir bem" quando o ativo lateraliza. Lago lembra que essas criptomoeas não acompanharam totalmente o movimento de alta do bitcoin em março, que atraiu mais dinheiro para o mercado e, ao mesmo tempo, dá mais volatilidade a esses ativos devido à pressão de compra.

Na visão do especialista, "se o bitcoin continuar nessa região, o mês de abril deve ser bem positivo e com bastante oportunidades para as altcoins". Algumas das principais altcoins do mercado, como a ada e a matic, sobem mais de 6% nesta quarta-feira, superando o bom desempenho da maior criptomoeda do mundo.

Alta do bitcoin

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

