Visa vai expandir parceria de cartão com recompensa em bitcoin para a América Latina

Já oferecido nos Estados Unidos por meio de uma parceria entre a Visa e a Fold, um cartão com recompensas pagas em bitcoin pode chegar à América Latina e a outras localidades em breve. Conforme anunciado pela Fold nesta quinta-feira, 30, o programa que já pagou mais de US$ 30 milhões em bitcoin para clientes dará início a uma fase de expansão mundial.

Os planos incluem capacitar empresas de serviços financeiros em diversos países para lançar suas próprias recompensas em bitcoin por meio da infraestrutura da Fold. O papel da Visa na parceria é como parceria de rede exclusiva para os produtos pré-pagos de débito e crédito da Fold com recompensas em bitcoin.

Interesse por bitcoin

Além da América Latina, outros países da América do Norte, Europa e Caribe podem ser contemplados com a expansão da parceria. Segundo Will Reeves, o CEO da Fold, “a demanda por bitcoin fora dos Estados Unidos está crescendo”.

Dados da Receita Federal apontam que em janeiro de 2023 o número de CPFs únicos que declararam investimento em criptoativos ultrapassou 1,3 milhão no Brasil. A demanda feminina pela classe de ativos também aumentou no país.

Mesmo após certa “turbulência” no mercado em 2022, a Visa não pretende deixar de lado suas iniciativas envolvendo criptomoedas.

"Acreditamos que as moedas digitais desempenharão um papel importante no futuro dos serviços financeiros e na movimentação de dinheiro", disse Cuy Sheffield, head de cripto da Visa.

Além da Visa, outras empresas também oferecem cartões com programas de fidelidade envolvendo criptomoedas e que podem, inclusive, realizar pagamentos em cripto, como é o caso da Coinbase.

