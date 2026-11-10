GP de São Paulo bate recorde de público e injeta R$ 2,5 bilhões na economia da capital

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 entrou para a história não apenas pelo que aconteceu dentro da pista, mas também pelo impacto econômico e comercial gerado na cidade. O evento registrou um público recorde de 316.096 espectadores ao longo dos três dias de programação e movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões na economia paulistana, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos do país.

O desempenho reforça a transformação da Fórmula 1 em uma plataforma de entretenimento, turismo e negócios que vai muito além das corridas. A forte presença de visitantes foi um dos motores desse resultado. Cerca de 75% do público presente em Interlagos foi composto por turistas vindos do interior paulista, de outros estados e do exterior.

O reflexo foi imediato na rede hoteleira. Os principais polos turísticos da capital registraram ocupação média de 95%, impulsionados pela alta demanda durante o fim de semana da corrida.

Para Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, o crescimento da categoria está diretamente ligado à modernização da experiência oferecida aos fãs.

"A F1 se modernizou, e ficou claro que os conteúdos, da forma como eles são mostrados, especialmente com bastidores e novas experiências com público, são fundamentais para essa escalada de audiências e novas receitas."

Brasil volta a ter dois pilotos e aquece mercado de patrocínio

Além dos números econômicos, a edição de 2026 ficou marcada pelo retorno de dois brasileiros ao grid da Fórmula 1. Pela primeira vez desde 2016, o país voltou a contar com uma dupla de pilotos na categoria, formada por Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, que estreou oficialmente pela Haas diante da torcida brasileira.

A presença dos dois jovens pilotos reacendeu o interesse de patrocinadores nacionais e ampliou a conexão emocional do público com a categoria.

Segundo Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, a combinação entre pilotos brasileiros e experiências exclusivas torna a Fórmula 1 uma plataforma especialmente relevante para o setor financeiro.

"A relação dos bancos com a Fórmula 1 é histórica. Desde a icônica parceria do Banco Nacional com Ayrton Senna, o setor financeiro encontrou na categoria uma plataforma poderosa de construção de marca e, sobretudo, de relacionamento com clientes de alto valor. A Fórmula 1 oferece experiências exclusivas que o dinheiro nem sempre consegue comprar, algo especialmente relevante para esse público e a presença de pilotos brasileiros potencializa essa equação."

Na mesma linha, Bruno Brum, CMO da Agência End to End, avalia que o investimento do Bradesco na Haas demonstra o valor estratégico da categoria.

"O movimento do Bradesco reforça como a Fórmula 1 se consolidou como uma das plataformas mais disputadas pelo mercado financeiro global. Mais do que exposição de marca, a categoria oferece uma combinação valiosa de audiência internacional, associação com inovação e tecnologia e oportunidades de relacionamento com consumidores."

O efeito Drive to Survive

Especialistas apontam que boa parte desse crescimento está relacionada à estratégia implementada pela Liberty Media desde que assumiu o controle da Fórmula 1.

O principal marco dessa transformação foi a série Drive to Survive, da Netflix, que aproximou o público dos bastidores das equipes e ajudou a conquistar uma nova geração de fãs.

Para Ana Clara Campos, gerente de conteúdo da Agência End to End, a produção foi decisiva para ampliar o alcance da categoria.

"Sem dúvidas a série Drive to Survive é responsável por apresentar e envolver esse novo público com a Fórmula 1 ao explorar um formato que cativa justamente por trazer o que está por trás dos resultados."

Já Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, acredita que o conteúdo produzido ao redor do esporte passou a ter peso semelhante ao próprio espetáculo esportivo.