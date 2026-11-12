Exchange aponta as 10 altcoins que mais caíram em 2026

A exchange de cripto Gemini divulgou as 10 maiores quedas de altcoins em 2026. A lista inclui projetos relevantes como a Cardano, o XRP e a Dogecoin, todas com recuos expressivos.

Essas fortes baixas evidenciam como a liquidez fraca e a especulação em declínio afetaram o mercado amplo de altcoins.

Gemini revela as 10 maiores quedas de altcoins de 2026

Em uma publicação recente no X, a Gemini classificou as altcoins com pior desempenho em 2026. O Bitcoin Cash liderou a lista com uma queda de 61,76%, seguido por Polkadot com 53,03% e a Cardano com 48,04%.

Na sequência, o XRP aparece em quarto lugar, com desvalorização de 43,43%. Dogecoin e Sui registraram baixas de 42,38% e 42,08%, respectivamente.

Mais adiante, a Hedera caiu 38,13%, enquanto a Solana recuou 34,02%. Avalanche e Kaspa completam a lista, com variações negativas de 33,40% e 30,75%.

Todos os 10 tokens perderam mais de 30% neste ano, segundo dados divulgados. A baixa liquidez, demanda especulativa enfraquecida e o interesse institucional limitado motivaram grande parte das vendas.

biggest losers of 2026 so far $BCH -61.76%

$DOT -53.03%

$ADA -48.04%

$XRP -43.43%

$DOGE -42.38%

$SUI -42.08%

$HBAR -38.13%

$SOL -34.02%

$AVAX -33.40%

$KAS -30.75% — Gemini (@Gemini) November 10, 2026

Chama a atenção que o ranking inclui diversas redes de grande capitalização, como a Solana e a Avalanche. Isso mostra que o movimento de baixa atingiu projetos consolidados, e não apenas tokens de menor escala.

Por que essas altcoins caíram tanto em 2026?

Cada token enfrentou pressões específicas. O Bitcoin Cash, por exemplo, reverteu um rali de cerca de 38% em 2025. O ativo também acumulou dois meses seguidos de queda superior a 30% em maio e junho.

Um movimento de recuperação em setembro veio após o anúncio dos futuros de BCH pelo CME Group. Contudo, esse impulso não foi suficiente para deter a tendência de baixa mais ampla.

Enquanto isso, a Cardano segue com dificuldades diante da baixa atividade em DeFi. Conforme dados do DefiLlama, seu valor total travado caiu para menos de US$ 50 milhões em 9 de novembro, de acordo com a plataforma.

O XRP enfrenta um cenário diferente. Embora a Ripple siga expandindo para pagamentos institucionais, stablecoins e tokenização, esse avanço não resultou em compras sustentadas. Na prática, o volume de negociação à vista de XRP despencou 53,5%, enquanto o volume de futuros perpétuos diminuiu 44%.

De forma semelhante, a Dogecoin sofreu com o enfraquecimento do interesse em memecoins. A Bitwise inclusive encerrou o ETF da Dogecoin em setembro, após o produto não atrair investidores.

De modo geral, as condições macroeconômicas continuam pressionando as altcoins. Por isso, muitos investidores seguem cautelosos na reta final de 2026. Uma recuperação dependerá provavelmente de fluxos institucionais mais fortes e de um novo fôlego da demanda do varejo.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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