China recomenda pausa em tokenização de ativos e vê riscos na prática

A China emitiu uma recomendação para que empresas do mercado financeiro de Hong Kong pausem operações e testes envolvendo a tokenização de ativos. Citando possíveis riscos da prática, reguladores aconselharam o setor a parar os avanços recentes que vinham sinalizando uma possível mudança de postura do governo chinês em relação às criptomoedas.

As informações, divulgadas pela Reuters, indicam que os reguladores não proibiram a prática, mas a tendência é que a recomendação de cautela e pausada nas atividades acabe atrasando a adoção da tecnologia blockchain em um dos maiores centros financeiros do mundo.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Nas últimas semanas, ao menos 24 empresas que estavam realizando testes com a tokenização de ativos receberam a notificação do governo da China. Não há informações sobre o período de pausa recomendado pelas autoridades e informações mais concretas sobre a medida.

Os reguladores apontaram possíveis riscos em torno da prática e indicaram uma preocupação sobre os impactos da tokenização de ativos do mundo real no mercado. O processo envolve o registro de um ativo em uma rede blockchain, com a criação de um token correspondente.

China e criptomoedas

A China proibiu em 2021 a compra e venda de criptomoedas ou a obtenção por meio da prática de mineração. Desde então, o setor cripto acabou se afastando do mercado chinês, que segue com uma baixa penetração em relação ao tamanho da economia do país.

A medida também colocou entraves na adoção da tecnologia blockchain como um todo, inclusive na tokenização de ativos. A única exceção é o projeto do Yuan Digital, que cria uma moeda digital de banco central (CBDC) em uma rede blockchain e segue sendo desenvolvido.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Porém, recentemente, Hong Kong tem se aproveitado do seu status regulatório especial para intensificar a aproximação com o mercado cripto e o desenvolvimento de projetos na área, refletindo um movimento mais amplo e global de adoção institucional das criptomoedas e da tecnologia blockchain.

O avanço gerou especulações de que o governo chinês poderia estar caminhando para uma reversão da sua política mais rígida contra as criptomoedas. Entretanto, a recomendação recente indica que esse ainda não é o caso, ao menos no curto prazo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok